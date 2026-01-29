في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل

لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة حتفه مساء يوم الثلاثاء في دوار أولاد مالك بجماعة بوسكورة، في ، إثر تعرّضه لطعنة قاتلة أثناء عودته من حصص الدعم المدرسي.



ووفق وسائل إعلام مغربية، اعترض طريق الطفل رجل يُشتبه في كونه يعاني من اضطرابات نفسية، دار بينهما حديث عادي في البداية قبل أن يوجه المشتبه فيه طعنة قاتلة إلى عنق الضحية، ما أدى إلى وفاته فوراً.



تحركت عناصر إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينات اللازمة، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.



كما تمكّنت السلطات من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق تحت إشراف ، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث المأساوي.



