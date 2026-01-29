تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:50
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل photos 0
لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة حتفه مساء يوم الثلاثاء في دوار أولاد مالك بجماعة بوسكورة، في المغرب، إثر تعرّضه لطعنة قاتلة أثناء عودته من حصص الدعم المدرسي.

ووفق وسائل إعلام مغربية، اعترض طريق الطفل رجل يُشتبه في كونه يعاني من اضطرابات نفسية، دار بينهما حديث عادي في البداية قبل أن يوجه المشتبه فيه طعنة قاتلة إلى عنق الضحية، ما أدى إلى وفاته فوراً.

تحركت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينات اللازمة، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.

كما تمكّنت السلطات من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث المأساوي.
Lebanon24
09:23 | 2026-01-29
Lebanon24
08:44 | 2026-01-29
Lebanon24
04:09 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
23:47 | 2026-01-28
Lebanon24
23:00 | 2026-01-28
