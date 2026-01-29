تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
Lebanon 24
29-01-2026
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة حتفه مساء يوم الثلاثاء في دوار أولاد مالك بجماعة بوسكورة، في
المغرب
، إثر تعرّضه لطعنة قاتلة أثناء عودته من حصص الدعم المدرسي.
ووفق وسائل إعلام مغربية، اعترض طريق الطفل رجل يُشتبه في كونه يعاني من اضطرابات نفسية، دار بينهما حديث عادي في البداية قبل أن يوجه المشتبه فيه طعنة قاتلة إلى عنق الضحية، ما أدى إلى وفاته فوراً.
تحركت عناصر
الدرك الملكي
إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينات اللازمة، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.
كما تمكّنت السلطات من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق تحت إشراف
النيابة العامة
، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث المأساوي.
