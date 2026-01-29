تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لندن تستضيف حفل جوائز "بافتا" في شباط المقبل

Lebanon 24
29-01-2026 | 11:37
تتجه أنظار عشاق الفن السابع نحو العاصمة البريطانية لندن في الثاني والعشرين من شباط المقبل، حيث تقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون حفل توزيع جوائز "بافتا" (BAFTA) السنوي، الذي يعد أحد أبرز الأحداث في موسم الجوائز العالمية ومؤشراً قوياً لنتائج جوائز الأوسكار.

ويُقام الحفل على مسرح قاعة "رويال فستيفال هول" العريقة، ويتولى تقديمه الممثل آلان كومينغ. ويجمع هذا الحدث السنوي نخبة من صناع السينما العالمية من ممثلين ومخرجين ومنتجين، إلى جانب كبار النقاد ووسائل الإعلام الدولية، مما يمنحه ثقلاً نقدياً وتأثيراً واسعاً على خارطة السينما العالمية.

أعلنت الأكاديمية عن فئات الجوائز لهذا العام، والتي تشمل عدة أقسام رئيسية تبرز الإبداع السينمائي، ومن أهمها:

-الفئات الكبرى: أفضل فيلم، أفضل فيلم بريطاني، أفضل مخرج، وفئات التمثيل (أفضل ممثل/ ممثلة دور رئيسي ومساعد)، إضافة إلى جائزة النجم الصاعد التي تُمنح بتصويت الجمهور.
-فئات الكتابة: أفضل سيناريو أصلي وأفضل سيناريو مقتبس.
-الفئات الفنية والتقنية: وتشمل التصوير السينمائي، تصميم الإنتاج، الموسيقى الأصلية، المونتاج، تصميم الأزياء، المؤثرات البصرية، الصوت، والمكياج وتصريف الشعر.
-فئات الأفلام النوعية: أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية، وأفضل فيلم للأطفال والعائلة.
-السينما البريطانية والأفلام القصيرة: وتشمل أفضل فيلم قصير (حي ورسوم متحركة)، وأفضل بداية لمخرج أو كاتب أو منتج بريطاني.

تكتسب "بافتا" أهمية استثنائية في الوسط السينمائي، إذ غالباً ما تشهد ليلة الجوائز مفاجآت، لا سيما في فئات التمثيل والسيناريو، مما يمنح الفائزين زخماً كبيراً وتوقعات مبكرة قبل إعلان نتائج جوائز الأكاديمية الأمريكية "الأوسكار".

