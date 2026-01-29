اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـبوكيمون

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـ"بوكيمون"
Lebanon 24
29-01-2026
|
23:00
تستعد
اليابان
لتدشين عهد جديد في قطاع السياحة الترفيهية بافتتاح "بوكي بارك كانتو" (PokéPark Kanto) في الخامس من شباط المقبل، وهي أول مدينة ملاهٍ دائمة مستوحاة بالكامل من عالم "بوكيمون" الشهير، وذلك في ضاحية إيناغي غرب العاصمة
طوكيو
.
وعلى عكس المدن الترفيهية التقليدية المزدحمة، تقدم "بوكي بارك كانتو" تجربة فريدة تتسم بالهدوء والاندماج مع الطبيعة. وتمتد الحديقة على مساحة 26 ألف
متر مربع
، حيث تضم غابة مفتوحة تحتضن أكثر من 600 مجسم لشخصيات "بوكيمون" مصممة بأحجامها الطبيعية.
ينقسم المشروع، الذي أشرف عليه "جونيتشي ماسودا" أحد المبتكرين الأصليين للسلسلة، إلى منطقتين رئيستين:
-غابة
البوكيمون
: تتيح للزوار استكشاف بيئات تفاعلية سيراً على الأقدام.
-مدينة سيدج
تاون
: ساحة عامة مخصصة للعروض الحية والأنشطة العائلية.
ويأتي هذا الافتتاح تزامناً مع الذكرى الثلاثين لانطلاق "بوكيمون"، التي لا تزال تتصدر قائمة العلامات الإعلامية الأكثر ربحية في العالم. ويتوقع المحللون أن يسهم هذا المتنزه في تعزيز التدفق السياحي إلى طوكيو في وقت مبكر من عام 2026، بعيداً عن مواسم الذروة التقليدية.
