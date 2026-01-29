اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـبوكيمون

تستعد لتدشين عهد جديد في قطاع السياحة الترفيهية بافتتاح "بوكي بارك كانتو" (PokéPark Kanto) في الخامس من شباط المقبل، وهي أول مدينة ملاهٍ دائمة مستوحاة بالكامل من عالم "بوكيمون" الشهير، وذلك في ضاحية إيناغي غرب العاصمة .



وعلى عكس المدن الترفيهية التقليدية المزدحمة، تقدم "بوكي بارك كانتو" تجربة فريدة تتسم بالهدوء والاندماج مع الطبيعة. وتمتد الحديقة على مساحة 26 ألف ، حيث تضم غابة مفتوحة تحتضن أكثر من 600 مجسم لشخصيات "بوكيمون" مصممة بأحجامها الطبيعية.



ينقسم المشروع، الذي أشرف عليه "جونيتشي ماسودا" أحد المبتكرين الأصليين للسلسلة، إلى منطقتين رئيستين:



-غابة : تتيح للزوار استكشاف بيئات تفاعلية سيراً على الأقدام.

-مدينة سيدج : ساحة عامة مخصصة للعروض الحية والأنشطة العائلية.



ويأتي هذا الافتتاح تزامناً مع الذكرى الثلاثين لانطلاق "بوكيمون"، التي لا تزال تتصدر قائمة العلامات الإعلامية الأكثر ربحية في العالم. ويتوقع المحللون أن يسهم هذا المتنزه في تعزيز التدفق السياحي إلى طوكيو في وقت مبكر من عام 2026، بعيداً عن مواسم الذروة التقليدية.



