تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـ"بوكيمون"

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:00
A-
A+
اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـبوكيمون
اليابان تفتتح أول مدينة ملاهٍ دائمة لـبوكيمون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد اليابان لتدشين عهد جديد في قطاع السياحة الترفيهية بافتتاح "بوكي بارك كانتو" (PokéPark Kanto) في الخامس من شباط المقبل، وهي أول مدينة ملاهٍ دائمة مستوحاة بالكامل من عالم "بوكيمون" الشهير، وذلك في ضاحية إيناغي غرب العاصمة طوكيو.

وعلى عكس المدن الترفيهية التقليدية المزدحمة، تقدم "بوكي بارك كانتو" تجربة فريدة تتسم بالهدوء والاندماج مع الطبيعة. وتمتد الحديقة على مساحة 26 ألف متر مربع، حيث تضم غابة مفتوحة تحتضن أكثر من 600 مجسم لشخصيات "بوكيمون" مصممة بأحجامها الطبيعية.

ينقسم المشروع، الذي أشرف عليه "جونيتشي ماسودا" أحد المبتكرين الأصليين للسلسلة، إلى منطقتين رئيستين:

-غابة البوكيمون: تتيح للزوار استكشاف بيئات تفاعلية سيراً على الأقدام.
-مدينة سيدج تاون: ساحة عامة مخصصة للعروض الحية والأنشطة العائلية.

ويأتي هذا الافتتاح تزامناً مع الذكرى الثلاثين لانطلاق "بوكيمون"، التي لا تزال تتصدر قائمة العلامات الإعلامية الأكثر ربحية في العالم. ويتوقع المحللون أن يسهم هذا المتنزه في تعزيز التدفق السياحي إلى طوكيو في وقت مبكر من عام 2026، بعيداً عن مواسم الذروة التقليدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجل الشاه الإيراني السابق لـ "فوكس نيوز": مستعد للعودة إلى إيران عند أول فرصة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين اللبناني عصام قشاقش مستشارًا أول للاتحاد الإيفواري للجمعيات والنوادي التابعة لـ"أونيسكو"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الاستخبارات الأميركية لا تملك حالياً أيّ مؤشّر على هجوم إيراني وشيك
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل لـ"سكاي نيوز": الولايات المتحدة لا تملك حاليًا خططًا لشن هجوم عسكري على إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

البوكيمون

متر مربع

اليابان

جونية

طوكيو

العلا

تاون

حجام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-01-30
Lebanon24
22:00 | 2026-01-29
Lebanon24
16:00 | 2026-01-29
Lebanon24
14:08 | 2026-01-29
Lebanon24
11:37 | 2026-01-29
Lebanon24
09:23 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24