منوعات

فيضانات وسدود ممتلئة شمال المغرب

Lebanon 24
29-01-2026 | 14:08
فيضانات وسدود ممتلئة شمال المغرب
فيضانات وسدود ممتلئة شمال المغرب photos 0
تعيش الأقاليم الشمالية للمغرب، ولاسيما مدينة القصر الكبير، اضطرابات جوية كبيرة وتساقطات مطرية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه التي غمرت الأحياء والمنازل.

وارتفع منسوب المياه في المدينة الواقعة شمال المغرب بسبب التساقطات المطرية الغزيرة المستمرة وتنفيس حمولة سد وادي المخازين التي تجاوزت نسبة ملئه 100 بالمئة.

وتواصل السلطات المغربية جهودها لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح المدير الإقليمي للتجهيز والماء بإقليم العرائش، عز الدين آيت الطالب، أن الأعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة تهدف إلى الحيلولة دون وصول مياه وادي اللوكوس إلى الأحياء المهددة بالفيضانات في المدينة، وذلك كإجراء وقائي يرمي إلى صون الأرواح وحماية الممتلكات وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن لجنة اليقظة والتتبع حلت بالمدينة برئاسة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، منذ يوم الثلاثاء، لتتبع الوضع عن كثب على إثر النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن "الحكومة تواكب وتتابع ما يجري في شمال المغرب"، وخصوصا مدينة القصر الكبير، مشيرا إلى "انعقاد اجتماع يوم غد الجمعة سيترأسه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وستحضره مختلف القطاعات المعنية التي ستتولى اتخاذ كل الإجراءات وتعبئة كل الإمكانيات الممكنة".

