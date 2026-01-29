تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

أغاني احتجاجية ضد شرطة الهجرة في مينيابوليس

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:00
أغاني احتجاجية ضد شرطة الهجرة في مينيابوليس
أغاني احتجاجية ضد شرطة الهجرة في مينيابوليس photos 0
عبر عدد من المغنين والملحنين والكتاب الأميركيين عن غضبهم لمقتل أليكس بريتي ورينيه غود في مينيابوليس بأيدي عناصر شرطة الهجرة، ضمن موجة احتجاجات موسيقية تتناول أيضاً سياسات الرئيس دونالد ترمب.

وقدمت مجموعة «سينغينغ ريزيستنس» عروضاً في شوارع وكنائس المدينة لدعم الحب والأخوّة والدعوة إلى «إلغاء دائرة الهجرة والجمارك». كما لاقت أغاني على منصات التواصل الاجتماعي، مثل «جينوين أميريكان هيرو» لجوزف تيريل، ملايين المشاهدات وأصبحت بمثابة نشيد مناهض لشرطة الهجرة.

من جانبه، نشر بروس سبرينغستين أغنية «ستريتس أوف مينيابوليس» لتسليط الضوء على الترهيب الذي يواجه المهاجرين، فيما حصد مغنو موسيقى الكانتري براين أندروز وزاك براين ملايين المشاهدات بسبب مواقفهم المناهضة لسياسات «آيس» وشعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

