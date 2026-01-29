أغاني احتجاجية ضد شرطة الهجرة في مينيابوليس

عبر عدد من المغنين والملحنين والكتاب عن غضبهم لمقتل أليكس بريتي ورينيه غود في مينيابوليس بأيدي عناصر شرطة الهجرة، ضمن موجة احتجاجات موسيقية تتناول أيضاً سياسات الرئيس .

وقدمت مجموعة «سينغينغ ريزيستنس» عروضاً في شوارع وكنائس المدينة لدعم الحب والأخوّة والدعوة إلى «إلغاء والجمارك». كما لاقت أغاني على منصات التواصل الاجتماعي، مثل «جينوين أميريكان هيرو» لجوزف تيريل، ملايين المشاهدات وأصبحت بمثابة نشيد مناهض لشرطة الهجرة.

من جانبه، نشر بروس سبرينغستين أغنية «ستريتس أوف مينيابوليس» لتسليط الضوء على الترهيب الذي يواجه المهاجرين، فيما حصد مغنو موسيقى الكانتري أندروز وزاك براين ملايين المشاهدات بسبب مواقفهم المناهضة لسياسات «آيس» وشعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».