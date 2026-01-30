"دخان أسود" في بغداد.. صرخة مسرحية بوجه آفة المخدرات

تستعد العاصمة لاستقبال المسرحي التوعوي "دخان أسود"، وذلك على خشبة "مسرح بغداد - سندباد لاند"، في خطوة فنية تهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر المجتمعية لتعاطي المواد المخدرة.



تتمحور المسرحية، التي تقدمها "فرقة أكد للفنون المسرحية"، حول الآثار المدمرة للمخدرات على فئة الشباب والفتيات، وما تسببه من تفكك للأسر والعوائل. ويسعى العمل، الذي ألفه وأخرجه ، إلى تقديم حلول لكيفية العلاج والتخلص من هذه الآفة، مع توجيه دعوة صريحة للأهالي بضرورة مراقبة الأبناء وحمايتهم من "رفاق السوء".



يأتي هذا العرض ضمن فعاليات مهرجان (لا للمخدرات… نعم للحياة) الذي تنظمه فرقة "أكد" سنوياً، إيماناً منها بدور المسرح كأداة للإصلاح ونشر ثقافة الحياة ومحاربة السلبية التي تفتت النسيج الاجتماعي.



ويتزامن هذا الحراك الثقافي مع جهود أمنية واسعة في لضبط الحدود ومنع تهريب المواد الممنوعة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى اعتقال الآلاف وضبط كميات كبيرة من السموم سنوياً. ويواجه المتورطون في تجارة المخدرات عقوبات قانونية صارمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقاً للمادة 27 من .



وفي موازاة الردع القانوني، تواصل لشؤون المخدرات حملات التوعية بمخاطر التعاطي صحياً واجتماعياً، وهو ما يسعى العرض المسرحي "دخان أسود" لتعزيزه عبر لغة الفن.









Advertisement