Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

"دخان أسود" في بغداد.. صرخة مسرحية بوجه آفة المخدرات

Lebanon 24
30-01-2026 | 00:08
دخان أسود في بغداد.. صرخة مسرحية بوجه آفة المخدرات
دخان أسود في بغداد.. صرخة مسرحية بوجه آفة المخدرات photos 0
تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال العرض المسرحي التوعوي "دخان أسود"، وذلك على خشبة "مسرح بغداد - سندباد لاند"، في خطوة فنية تهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر المجتمعية لتعاطي المواد المخدرة.

تتمحور المسرحية، التي تقدمها "فرقة أكد للفنون المسرحية"، حول الآثار المدمرة للمخدرات على فئة الشباب والفتيات، وما تسببه من تفكك للأسر والعوائل. ويسعى العمل، الذي ألفه مصطفى كامل وأخرجه مصطفى السيد، إلى تقديم حلول لكيفية العلاج والتخلص من هذه الآفة، مع توجيه دعوة صريحة للأهالي بضرورة مراقبة الأبناء وحمايتهم من "رفاق السوء".

يأتي هذا العرض ضمن فعاليات مهرجان (لا للمخدرات… نعم للحياة) الذي تنظمه فرقة "أكد" سنوياً، إيماناً منها بدور المسرح كأداة للإصلاح ونشر ثقافة الحياة ومحاربة الظواهر السلبية التي تفتت النسيج الاجتماعي.

ويتزامن هذا الحراك الثقافي مع جهود أمنية واسعة في العراق لضبط الحدود ومنع تهريب المواد الممنوعة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى اعتقال الآلاف وضبط كميات كبيرة من السموم سنوياً. ويواجه المتورطون في تجارة المخدرات عقوبات قانونية صارمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقاً للمادة 27 من قانون المخدرات العراقي.

وفي موازاة الردع القانوني، تواصل المديرية العامة لشؤون المخدرات حملات التوعية بمخاطر التعاطي صحياً واجتماعياً، وهو ما يسعى العرض المسرحي "دخان أسود" لتعزيزه عبر لغة الفن.



