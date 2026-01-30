في هذه الدولة العربية.. إصابة 17 شخصًا في حريقين بشقتين سكنيتين

أصيب 17 شخصًا اليوم الجمعة في نتيجة حريقين اندلعا في شقتين سكنيتين.

في الحادث الأول، أُصيب 11 شخصًا إثر حريق هائل شب في شقة بإحدى العمارات السكنية ببلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة، ما أثار حالة من الذعر بين سكان الحي.



وأوضحت للحماية المدنية أنها تدخلت فور تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدة عدم وجود حالات حرجة.



وأضافت في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنها تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الشقق المجاورة.

أما الحادث الثاني، فقد أُصيب ستة أشخاص بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة استنشاق الأدخنة الناجمة عن حريق شب في شقة بولاية سعيدة.

ونقلت المديرية المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. (آرم نيوز)