تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في هذه الدولة العربية.. إصابة 17 شخصًا في حريقين بشقتين سكنيتين

Lebanon 24
30-01-2026 | 14:38
A-
A+
في هذه الدولة العربية.. إصابة 17 شخصًا في حريقين بشقتين سكنيتين
في هذه الدولة العربية.. إصابة 17 شخصًا في حريقين بشقتين سكنيتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصيب 17 شخصًا اليوم الجمعة في الجزائر نتيجة حريقين اندلعا في شقتين سكنيتين.

في الحادث الأول، أُصيب 11 شخصًا إثر حريق هائل شب في شقة بإحدى العمارات السكنية ببلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة، ما أثار حالة من الذعر بين سكان الحي.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أنها تدخلت فور تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدة عدم وجود حالات حرجة.

وأضافت في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنها تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الشقق المجاورة.

أما الحادث الثاني، فقد أُصيب ستة أشخاص بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة استنشاق الأدخنة الناجمة عن حريق شب في شقة بولاية سعيدة.

ونقلت المديرية المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة وإصابات في حريق بشقة سكنية بحلبا
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 03:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصاً بضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 03:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصاً بضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 03:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة شينخوا: ارتفاع عدد ضحايا حريق مبنى سكني في جنوب الصين إلى 12 شخصا
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 03:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

الدولة العربية

مديرية ال

الدولة ال

الجزائر

العمار

فيسبوك

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
10:09 | 2026-01-30
Lebanon24
08:30 | 2026-01-30
Lebanon24
07:32 | 2026-01-30
Lebanon24
06:52 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24