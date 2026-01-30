يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب جديد قد يكون صالحًا للسكن!

أعلن فريق من العلماء من والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك عن اكتشاف كوكب جديد قد يكون صالحًا للسكن، وفق دراسة نُشرت في مجلة "الفيزياء الفلكية".



يحمل الكوكب اسم "HD 137010b"، ويقع على بعد 146 سنة ضوئية من الأرض، ويُعتقد أن خصائصه تشبه إلى حد كبير خصائص الأرض والمريخ.

وذكرت الدراسة أن "هذا أول كوكب مرشح يمتلك نصف قطر وخصائص مدارية شبيهة بالأرض، ويعبر أمام نجم مشابه للشمس، بما يسمح بإجراء عمليات رصد مستقبلية دقيقة".

وأوضح الفريق أن الكوكب تم تحديده باستخدام بيانات أُخذت في عام 2017، ضمن المهمة الموسعة لتلسكوب "كيبلر" الفضائي التابع لوكالة والمعروف باسم K2.

وأشار العلماء إلى أن نصف قطر "HD 137010b" يزيد عن نصف قطر الأرض بنسبة 6% فقط، وأن احتمالية وجوده ضمن المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه (حيث يمكن وجود المياه السائلة) تصل إلى 50%.





ويكمل الكوكب دورة كاملة حول نجمه خلال 355 يومًا أرضيًا.

كما أضافوا أن "درجة حرارة سطح الكوكب قد تكون مشابهة لدرجة حرارة ، أي أقل من -70 درجة مئوية، نظرًا لأن نجمه أقل سطوعًا وبرودة من الشمس".

وإذا تأكدت طبيعة الكوكب كجسم خارج المجموعة الشمسية، فقد يكون من أقرب الأجرام السماوية لهذا النوع إلى الأرض، سواء من حيث الخصائص أو المسافة. (آرم نيوز)