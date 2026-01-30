جريمة مروعة.. مراهق يقتل امرأة حامل ويشعل شقتها (صور)

ووفقًا لشرطة داونرز غروف، يواجه نيداس ريفوكاس، البالغ من العمر 19 عامًا، عدة تهم تشمل القتل العمد من الدرجة الأولى، وقتل جنين، والقسوة على الحيوانات، والسطو المسلح، والحرق العمد.وتشير التحقيقات إلى أن الضحية، إليزا موراليس، كانت في الشهر الخامس من حملها بطفلها الثاني.وبحسب السلطات، تواصل ريفوكاس مع زوج الضحية لشراء شاحنة معروضة للبيع، ثم عاد يوم الحادثة إلى شقة الزوجين بحجة إعادة لوحات المركبة واستلام فاتورة البيع.وأظهرت كاميرات المراقبة دخوله المبنى ووقوع عراك داخل الشقة، قبل تصاعد الدخان من أسفل الباب. وعثرت فرق الإطفاء على موراليس مصابة قرب مدخل الشقة، وأُعلن لاحقًا عن وفاتها متأثرة بجراحها.وأكد تقرير تعرض الضحية لنحو 70 طعنة، معظمها في الرأس والرقبة، مع وجود إصابات دفاعية، بالإضافة إلى آثار سخام في مجرى التنفس، ما يشير إلى تزامن الاعتداء مع الحريق، كما أدى الاعتداء إلى وفاة الجنين.وخلال الحادثة، تعرّض كلب العائلة للطعن، لكنه نجا بعد فراره وتلقيه العلاج البيطري. ولم يكن زوج الضحية أو طفلها الصغير في المنزل وقت الجريمة.وأُلقي القبض على ريفوكاس لاحقًا، بعد العثور على ملابس يُشتبه بوجود آثار دماء عليها، واعترف بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن خلافًا حول حالة الشاحنة كان الدافع، وأقرّ أيضًا بإشعال الحريق داخل الشقة. (آرم نيوز)