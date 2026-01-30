تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

جريمة مروعة.. مراهق يقتل امرأة حامل ويشعل شقتها (صور)

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:00
A-
A+
جريمة مروعة.. مراهق يقتل امرأة حامل ويشعل شقتها (صور)
جريمة مروعة.. مراهق يقتل امرأة حامل ويشعل شقتها (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقت السلطات في ولاية إلينوي الأميركية القبض على مراهق متهم بارتكاب جريمة مروعة، بعد قتله امرأة حامل طعنًا داخل شقتها، ومهاجمته كلبها الأليف، ثم إشعال النار في المنزل، عقب لقاء تم ترتيبه عبر "سوق فيسبوك".

ووفقًا لشرطة داونرز غروف، يواجه نيداس ريفوكاس، البالغ من العمر 19 عامًا، عدة تهم تشمل القتل العمد من الدرجة الأولى، وقتل جنين، والقسوة على الحيوانات، والسطو المسلح، والحرق العمد.

وتشير التحقيقات إلى أن الضحية، إليزا موراليس، كانت في الشهر الخامس من حملها بطفلها الثاني.

وبحسب السلطات، تواصل ريفوكاس مع زوج الضحية لشراء شاحنة معروضة للبيع، ثم عاد يوم الحادثة إلى شقة الزوجين بحجة إعادة لوحات المركبة واستلام فاتورة البيع.

وأظهرت كاميرات المراقبة دخوله المبنى ووقوع عراك داخل الشقة، قبل تصاعد الدخان من أسفل الباب. وعثرت فرق الإطفاء على موراليس مصابة قرب مدخل الشقة، وأُعلن لاحقًا عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الضحية لنحو 70 طعنة، معظمها في الرأس والرقبة، مع وجود إصابات دفاعية، بالإضافة إلى آثار سخام في مجرى التنفس، ما يشير إلى تزامن الاعتداء مع الحريق، كما أدى الاعتداء إلى وفاة الجنين.

وخلال الحادثة، تعرّض كلب العائلة للطعن، لكنه نجا بعد فراره وتلقيه العلاج البيطري. ولم يكن زوج الضحية أو طفلها الصغير في المنزل وقت الجريمة.

وأُلقي القبض على ريفوكاس لاحقًا، بعد العثور على ملابس يُشتبه بوجود آثار دماء عليها، واعترف بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن خلافًا حول حالة الشاحنة كان الدافع، وأقرّ أيضًا بإشعال الحريق داخل الشقة. (آرم نيوز) 

 














 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. خطف وقتل طفلة وضبط المتهمة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

في المنزل

ليزا مور

فيسبوك

الشرع

العلا

أليف

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
00:13 | 2026-01-31
Lebanon24
23:05 | 2026-01-30
Lebanon24
16:31 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:38 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24