Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
فنون ومشاهير

خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!

Lebanon 24
30-01-2026 | 16:31
خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!
خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق! photos 0
اعتُقل الصحفي السابق في شبكة "سي إن إن"، دون ليمون، اليوم الجمعة، على خلفية احتجاج في كنيسة بولاية مينيسوتا، بحسب ما أعلن محاميه.


وكان ليمون قد بثّ مباشرة مظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت خدمة كنيسة في سانت بول، احتجاجاً على سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة في الولاية، مؤكدًا أنّ حضوره كان لتغطية الحدث بصفته صحفياً.


وأوضح مسؤول في وزارة العدل أن ليمون متهم بالتآمر لحرمان الآخرين من حقوقهم المدنية وانتهاك قانون حرية العبادة، مشيراً إلى أنّ الاعتقال جرى في لوس أنجلوس، وفق وكالة "رويترز".


ووصف محاميه، آبي لويل، الاعتقال بأنه "هجوم غير مسبوق على التعديل الأول"، في إشارة إلى حقوق الدستور الأمريكي المتعلقة بحرية التعبير والصحافة. (آرم نيوز)

