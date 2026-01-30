خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!

اعتُقل الصحفي السابق في شبكة " إن"، دون ليمون، اليوم الجمعة، على خلفية احتجاج في بولاية مينيسوتا، بحسب ما أعلن محاميه.





وكان ليمون قد بثّ مباشرة مظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت خدمة كنيسة في سانت بول، احتجاجاً على سياسة بشأن الهجرة في الولاية، مؤكدًا أنّ حضوره كان لتغطية الحدث بصفته صحفياً.





وأوضح مسؤول في أن ليمون متهم بالتآمر لحرمان الآخرين من حقوقهم المدنية وانتهاك قانون حرية العبادة، مشيراً إلى أنّ الاعتقال جرى في ، وفق وكالة " ".





ووصف محاميه، آبي لويل، الاعتقال بأنه "هجوم غير مسبوق على التعديل الأول"، في إشارة إلى حقوق الأمريكي المتعلقة بحرية التعبير والصحافة. (آرم نيوز)





