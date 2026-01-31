بسبب الأمطار والفيضانات.. التماسيح تجتاح شوارع هذه الدولة (فيديو)

📍 Southern Mozambique | 27 Jan 2026
Floodwaters now cover 10,000 km², nearly the size of lebanon.
Communities are cut off & families stranded. WFP is delivering food & keeping lifelines open, but needs are rising fast.
🚨 Mozambique urgently needs support. Every hour counts. pic.twitter.com/53YbAx1avF
— WFP Mozambique (@wfp_mozambique) January 28, 2026
