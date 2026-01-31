تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بسبب الأمطار والفيضانات.. التماسيح تجتاح شوارع هذه الدولة (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2026 | 01:00
A-
A+
بسبب الأمطار والفيضانات.. التماسيح تجتاح شوارع هذه الدولة (فيديو)
بسبب الأمطار والفيضانات.. التماسيح تجتاح شوارع هذه الدولة (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت التماسيح في الظهور داخل المدن المغمورة بالمياه  نتيجة الفيضانات التي تجتاح موزامبيق حيث تسببت في 3 وفيات على الأقل.
 
 
 
 
 
 
ففي مدينة "شاي شاي" ، عاصمة إقليم غزة وواحدة من أكثر المناطق تضررا في جنوب البلاد، حذرت السلطات السكان من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات واستمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية على مدار الشهر الماضي بمقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك طرق وجسور ومدارس ومرافق صحية.

وذكرت السلطات أنه من بين 13 حالة وفاة مسجلة جراء الفيضانات في موزمبيق، قتل ثلاثة أشخاص بسبب التماسيح. يذكر أن نهر ليمبوبو ينبع من جنوب إفريقيا ويمر عبر موزمبيق في طريقه ليصب في المحيط الهندي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأمطار.. إغلاق معبر العريضة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فيضانات خطيرة تجتاح سيدني وإنقاذ عشرات العالقين
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المحيط الهندي

نهر ليمبوبو

lebanon

شاي شاي

الهندي

الغزي

الهند

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:13 | 2026-01-31
Lebanon24
23:05 | 2026-01-30
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
16:31 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:38 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24