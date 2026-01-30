

الحمل

حاذر التدخل في شؤون الآخرين، تحت تاثيرات القمر من في مربع مع برجك الذي يتحداك قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.



الثور

القمر في السرطان في البيت الثالث بيت حظك يعني طاقة تواصل نجاح تاثيرات لصالحك مئة بالمئة القمر الى جانب المشتري موقع داعم جدا على كافة المستويات.





الجوزاء

القمر في السرطان في البيت الثاني بيت المال لا تفكر الا بالمال وضعك المالي ممتاز تبيع تشتري تقبض تدفع تستثمر اموالك .



السرطان

تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولاً.





يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعاً وتسمع خبراً جيداً يخص الشريك.





غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.



الميزان

لا تكن مقطب أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك.





من افضل الابراج مع القمر في السرطان موقع مهم يحمل حركة وتحرر ووصول الى حلول بحيث تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين.





شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.



الجدي

وجود القمر في مواجهة مع برجك من السرطان يسبب لك بتراجع بالمعنويات خفف حساسيتك ابتعد عن الاشخاص المستفزين ولا تدخل في مشاكل.



الدلو

قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.





تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً. (السومرية)



