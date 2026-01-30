تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:05
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

الحمل
حاذر التدخل في شؤون الآخرين، تحت تاثيرات القمر من برج السرطان في مربع مع برجك الذي يتحداك قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

الثور
القمر في السرطان في البيت الثالث بيت حظك يعني طاقة تواصل نجاح تاثيرات لصالحك مئة بالمئة القمر الى جانب المشتري موقع داعم جدا على كافة المستويات.


الجوزاء
القمر في السرطان في البيت الثاني بيت المال لا تفكر الا بالمال وضعك المالي ممتاز تبيع تشتري تقبض تدفع تستثمر اموالك .

السرطان
تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولاً.

الأسد
يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعاً وتسمع خبراً جيداً يخص الشريك.

العذراء
غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.

الميزان
لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك.

العقرب
من افضل الابراج مع القمر في السرطان موقع مهم يحمل حركة وتحرر ووصول الى حلول بحيث تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين.

القوس
شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.

الجدي
وجود القمر في مواجهة مع برجك من السرطان يسبب لك بتراجع بالمعنويات خفف حساسيتك ابتعد عن الاشخاص المستفزين ولا تدخل في مشاكل.

الدلو
قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

الحوت
تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً. (السومرية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24

برج السرطان

العذراء

الرومان

العقرب

الجبين

الحوت

الأسد

الجوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
00:13 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
16:31 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:38 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24