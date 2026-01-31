نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!

تمكّن فريق من الباحثين من تحليل قطعة كهرمان نادرة يعود عمرها إلى نحو 40 مليون سنة، احتوت على نملة منقرضة محفوظة بحالة استثنائية، أظهرت تفاصيل تشريحية دقيقة نادرًا ما تُرصد في الأحافير التقليدية.

ولم تقتصر العينة على النملة فحسب، بل ضمّت أيضًا بعوضة فطرية وذبابة سوداء، قدّمت معروف حتى اليوم للنوع المنقرض Ctenobethylus goepperti.



وأوضح العلماء، نقلًا عن صحيفة "ذا صن"، أن درجة الحفظ المذهلة سمحت بفحص البنى الداخلية لرأس النملة وجسمها، في خطوة تُعدّ غير مسبوقة في أبحاث النمل الأحفوري.





وبالاستعانة بتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المتطورة، جرى إنتاج صور عالية الدقة كشفت تفاصيل لم تُوثّق سابقًا في أي نملة متحجرة تعود إلى عصر السينوزوي الممتد من 66 مليون سنة وحتى الحاضر.

بعد ثقافي غير متوقّع

اللافت في هذا الاكتشاف أن مصدر العينة يعود إلى المجموعة الشخصية للأديب الألماني الشهير يوهان غوته، الذي جمع خلال حياته نحو 40 قطعة من الكهرمان. ورغم شغفه بعلم الطبيعة، لا تشير كتاباته إلى إدراكه للقيمة العلمية الكامنة في هذه القطع.

وتُحفظ المجموعة اليوم في متحف غوته الوطني في مدينة ، حيث أُتيحت للعلماء فرصة دراستها، ما كشف عن كنوز بيولوجية ظلّت مخفية داخل الكهرمان لعشرات ملايين السنين، في تلاقٍ نادر بين الإرث الثقافي والبحث العلمي الحديث.

ماذا كشفت النملة عن بيئتها؟

وبيّنت الدراسة أن النملة المكتشفة تنتمي إلى فئة "العاملات"، وتتشابه بدرجة كبيرة مع نوع النمل الحديث Liometopum.



ويرجّح الباحثون أنها كانت تعيش في غابات معتدلة ودافئة، وربما شكّلت مستعمرات كبيرة على الأشجار، فيما يدل فكّها القوي على قدرتها على الحفر أو النقر في الخشب.

وخلص العلماء إلى أن هذه القطعة من الكهرمان تُجسّد قدرة الطبيعة الفائقة على حفظ البنى البيولوجية بدقة مذهلة، كما تُظهر كيف يمكن لإرث ثقافي يعود لأحد أعمدة الأدب العالمي أن يفتح اليوم آفاقًا علمية جديدة، مؤكّدين أن التقاء الثقافة بالعلم قد يقود إلى اكتشافات غير متوقعة. (آرم نيوز)