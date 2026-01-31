تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!

Lebanon 24
31-01-2026 | 07:04
A-
A+
نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!
نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تمكّن فريق من الباحثين من تحليل قطعة كهرمان نادرة يعود عمرها إلى نحو 40 مليون سنة، احتوت على نملة منقرضة محفوظة بحالة استثنائية، أظهرت تفاصيل تشريحية دقيقة نادرًا ما تُرصد في الأحافير التقليدية.

ولم تقتصر العينة على النملة فحسب، بل ضمّت أيضًا بعوضة فطرية وذبابة سوداء، قدّمت أفضل نموذج معروف حتى اليوم للنوع المنقرض Ctenobethylus goepperti.

وأوضح العلماء، نقلًا عن صحيفة "ذا صن"، أن درجة الحفظ المذهلة سمحت بفحص البنى الداخلية لرأس النملة وجسمها، في خطوة تُعدّ غير مسبوقة في أبحاث النمل الأحفوري.


وبالاستعانة بتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المتطورة، جرى إنتاج صور عالية الدقة كشفت تفاصيل لم تُوثّق سابقًا في أي نملة متحجرة تعود إلى عصر السينوزوي الممتد من 66 مليون سنة وحتى الحاضر.

بعد ثقافي غير متوقّع

اللافت في هذا الاكتشاف أن مصدر العينة يعود إلى المجموعة الشخصية للأديب الألماني الشهير يوهان فولفغانغ فون غوته، الذي جمع خلال حياته نحو 40 قطعة من الكهرمان. ورغم شغفه بعلم الطبيعة، لا تشير كتاباته إلى إدراكه للقيمة العلمية الكامنة في هذه القطع.

وتُحفظ المجموعة اليوم في متحف غوته الوطني في مدينة فايمار، حيث أُتيحت للعلماء فرصة دراستها، ما كشف عن كنوز بيولوجية ظلّت مخفية داخل الكهرمان لعشرات ملايين السنين، في تلاقٍ نادر بين الإرث الثقافي والبحث العلمي الحديث.

ماذا كشفت النملة عن بيئتها؟

وبيّنت الدراسة أن النملة المكتشفة تنتمي إلى فئة "العاملات"، وتتشابه بدرجة كبيرة مع نوع النمل الحديث Liometopum.

ويرجّح الباحثون أنها كانت تعيش في غابات صنوبر معتدلة ودافئة، وربما شكّلت مستعمرات كبيرة على الأشجار، فيما يدل فكّها القوي على قدرتها على الحفر أو النقر في الخشب.

وخلص العلماء إلى أن هذه القطعة من الكهرمان تُجسّد قدرة الطبيعة الفائقة على حفظ البنى البيولوجية بدقة مذهلة، كما تُظهر كيف يمكن لإرث ثقافي يعود لأحد أعمدة الأدب العالمي أن يفتح اليوم آفاقًا علمية جديدة، مؤكّدين أن التقاء الثقافة بالعلم قد يقود إلى اكتشافات غير متوقعة. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أقدام الديناصورات تترك أثرها على جبال الألب بعد 200 مليون سنة!
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة القطري: ستقدم قطر منحة قيمتها 40 مليون دولار أميركي دعما للكهرباء في لبنان بالاضافة لمشروع اقتصادي لدعم القطاع بقيمة 360 مليون دولار أميركي
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة غير مسبوقة وضخمة جدا
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24

فولفغانغ فون

أفضل نموذج

توت ⚔️

فايمار

هرمان

العلم

العين

صنوبر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-01-31
Lebanon24
06:20 | 2026-01-31
Lebanon24
04:00 | 2026-01-31
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
00:13 | 2026-01-31
Lebanon24
23:05 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24