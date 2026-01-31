تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قضية علاء العراقي تعود للواجهة.. هذا جديدها!

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:20
قضية علاء العراقي تعود للواجهة.. هذا جديدها!
قضية علاء العراقي تعود للواجهة.. هذا جديدها! photos 0
بعد انتشار مقطع مصوّر للشاب علاء العراقي بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عادت القضية إلى دائرة الاهتمام مع تصاعد التساؤلات حول مستجداتها.

يُظهر الفيديو، الذي حظي بانتشار كبير، وجود علاء العراقي برفقة امرأة داخل منزل الزوجية، في وقت لم يكن من المتوقع تواجد زوجته فيه.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الزوجة هي من قامت بتصوير المقطع، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر دفع القوات الأمنية العراقية للتدخل، حيث تم توقيف علاء وفتح تحقيق رسمي في القضية.

من جهته، أوضح محامي الزوجة أن موكلته لم تنشر الفيديو على منصات التواصل، مشيرًا إلى أنه تم تصويره ضمن إجراءات دعوى قضائية رفعتها للمطالبة بحقوقها القانونية، قبل أن يتسرب المقطع لاحقًا ويثير موجة واسعة من الانتقادات والتفاعل.

بدورها، ذكرت والدة علاء أن زوجة ابنها كانت قد غادرت منزل الزوجية في عام 2025، نتيجة خلافات عائلية وزوجية سابقة.

 
 
