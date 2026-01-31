قضية علاء العراقي تعود للواجهة.. هذا جديدها!

بعد انتشار مقطع مصوّر للشاب علاء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عادت القضية إلى دائرة الاهتمام مع تصاعد التساؤلات حول مستجداتها.



يُظهر الفيديو، الذي حظي بانتشار كبير، وجود علاء العراقي برفقة امرأة داخل منزل الزوجية، في وقت لم يكن من المتوقع تواجد زوجته فيه.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الزوجة هي من قامت بتصوير المقطع، ما أثار جدلًا واسعًا في وعلى .

هذا الأمر دفع القوات الأمنية للتدخل، حيث تم توقيف علاء وفتح تحقيق رسمي في القضية.

، أوضح محامي الزوجة أن موكلته لم تنشر الفيديو على منصات التواصل، مشيرًا إلى أنه تم تصويره ضمن إجراءات دعوى قضائية رفعتها للمطالبة بحقوقها القانونية، قبل أن يتسرب المقطع لاحقًا ويثير موجة واسعة من الانتقادات والتفاعل.

بدورها، ذكرت والدة علاء أن زوجة ابنها كانت قد غادرت منزل الزوجية في عام 2025، نتيجة خلافات عائلية وزوجية سابقة.



