بعد أن ارتكب جريمته… قاتل يشتري وردًا ليضعه على قبر ضحيته (فيديو)

أثار تصرّف غريب لرجل ارتكب جريمة قتل مروعة في دهشة الرأي العام، بعد أن اشترى ورداً ليضعه على قبر ضحيته، في محاولة لتمويه خططه لدفنها سرّاً.



وأظهر مقطع فيديو داخل متجر في إسطنبول "فولكان" (47 عاماً) وهو يشتري ورداً ومعولاً استعداداً لدفن جدته فاطمة، التي كان قد قتلها بعصاها التي كانت تتكئ عليها، وهي في سن الـ93.

إلا أن القاتل تراجع عن قراره، وترك الجثة في منطقة نائية غرب إسطنبول، قبل أن تعثر الشرطة على بقايا ملابسها وشعرها في المكان.

وانكشفت تفاصيل الجريمة عندما داهمت الشرطة منزل العائلة، ووجدت فولكان مصاباً بجروح في معصميه، وترك رسالة وداع قبل محاولة الانتحار.

ونُقل إلى المستشفى، حيث اعترف بجريمته بعد استقرار حالته الصحية.

وقال الحفيد إن جدته ضربته بعصاها خلال نزهة بالسيارة في 21 كانون الثاني، ما أثار غضبه، فاستولى على العصا وضربها، قبل أن يرمها في منطقة نائية معتقداً أنها فارقت الحياة.

وقاد فولكان الشرطة إلى مكان الجثة، وتم توقيفه مع والديه وشقيقه وطليقته للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتشير التحقيقات إلى احتمال إدمان القاتل للمخدرات، وتشتبه الشرطة بأن أفراداً آخرين من العائلة ربما كانوا على علم بالجريمة أو شاركوا فيها. (آرم نيوز)





Eyüpsultan’da madde bağımlısı şahsın, birlikte yaşadığı 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan’ı geçtiğimiz hafta gezmeye diye çıkarıp Arnavutköy’de öldürdüğü ortaya çıktı pic.twitter.com/9ZMejwjIXB







