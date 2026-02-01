وثائقي السيدة الأولى يتعثر في دور السينما العالمية

يواجه الفيلم الوثائقي "ميلانيا"، الذي يستعرض حياة السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ، تحديات كبرى في جذب الجمهور منذ انطلاق عروضه الأولى، وسط تحذيرات من خسائر مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات.



أُنتج الفيلم بموجب صفقة بلغت قيمتها 40 مليون دولار مع شركة "أمازون إم جي إم"، ويقدم نظرة "حميمة" على حياة ميلانيا والتحديات التي واجهتها خلال رئاسة زوجها . ورغم الافتتاحي في مركز "ترامب-كينيدي" بواشنطن يوم الخميس، إلا أن المؤشرات الأولية أظهرت إقبالاً ضعيفاً في دور السينما العالمية، لا سيما في .



اعتبر خبراء علاقات عامة أن حصر العرض في دور السينما بدلاً من البث المباشر كان "خطأً استراتيجياً كبيراً"؛ حيث رأت الخبيرة كايلي كورنيليوس أن الفيلم يعتمد على "الفضول" أكثر من الجماهيرية المخلصة، وكان الأجدر إطلاقه عبر منصة "أمازون برايم" لإثارة إلكترونياً. وفي سياق متصل، أشار تيم ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة "فيو"، إلى تلقي شكاوى من الجمهور بشأن عرض الفيلم في بعض الصالات.



رغم التعثر في المتحدة، سجلت بعض العروض في ولاية فلوريدا حضوراً جيداً، مع آمال بأن يسهم تفاعل منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الاهتمام لاحقاً. ومن المقرر أن يُتاح الفيلم لاحقاً عبر خدمة "Amazon Prime Video"، مرفقاً بمسلسل وثائقي من ثلاث حلقات، في محاولة لإنقاذ الجدوى التجارية للمشروع وزيادة انتشاره.





