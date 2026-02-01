تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وثائق إبستين الجديدة: ادعاءات تطال جورج بوش وتفتقر للأدلة

Lebanon 24
01-02-2026 | 03:26
A-
A+
وثائق إبستين الجديدة: ادعاءات تطال جورج بوش وتفتقر للأدلة
وثائق إبستين الجديدة: ادعاءات تطال جورج بوش وتفتقر للأدلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت صحيفة "هندستان تايمز" أن اسم "جورج بوش" قد ورد في الدفعة الجديدة من الوثائق المرتبطة بملف جيفري إبستين، والتي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، متضمنةً ادعاءات وصفتها المصادر بالصادمة والمروعة.

ولم يظهر اسم بوش في سجلات إبستين الشخصية، بل ورد ضمن شكوى قدمتها إحدى الضحايا المزعومات إلى شرطة نيويورك. وتشير الوثائق إلى اتهامات بالاغتصاب وممارسة طقوس غريبة على متن يخت في عام 2000، دون أن يتضح ما إذا كان المقصود هو جورج بوش الأب أم الابن. ومع ذلك، شددت السلطات على أن الضحية المزعومة "لم تقدم أي أدلة أو شهود مؤكدين" لدعم هذه الروايات.

تضمنت الوثائق تفاصيل "سريالية" حول مشاهدات لعمليات تعذيب وطقوس دموية، وادعاءات طالت أيضاً شخصيات سياسية أخرى مثل بيل كلينتون، وإشارة إلى وجود دونالد ترامب وميلانيا على متن الرحلة ذاتها.
 
ولفتت الوثيقة إلى أن الضحية المزعومة رافقها في تقديم البلاغ "مايكل مور"، مؤسس موقع إخباري معروف بنشر نظريات المؤامرة التي تستهدف تشويه صورة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعلى الرغم من خطورة الادعاءات الواردة في المراسلات المسربة، لم تتوصل التحقيقات إلى أي إجراء قانوني أو ملاحقة قضائية ناتجة عن هذه الأقوال، نظراً لافتقارها إلى القرائن الداعمة، مما يضعها في سياق الادعاءات غير المثبتة التي تضج بها وثائق قضية إبستين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفرج عن وثائق جديدة في قضية إبستين… وما حقيقة الاتهامات لترامب؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
محاكمات حوثية جديدة تطال موظفين أمميين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

دونالد ترامب

وزارة العدل

الأمريكية

الفيدرالي

ان تايمز

نيويورك

دونالد

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-02-01
Lebanon24
06:27 | 2026-02-01
Lebanon24
05:12 | 2026-02-01
Lebanon24
02:41 | 2026-02-01
Lebanon24
00:39 | 2026-02-01
Lebanon24
23:00 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24