جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بعد تصديق المفتي… الإعدام لعامل أدين بخطف وهتك عرض تلاميذ

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:19
بعد تصديق المفتي… الإعدام لعامل أدين بخطف وهتك عرض تلاميذ
بعد تصديق المفتي… الإعدام لعامل أدين بخطف وهتك عرض تلاميذ photos 0
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا على العامل المتهم بالاعتداء على عدد من التلاميذ داخل مدرسة دولية شهيرة، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وجاء الحُكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات مدينة الإسكندرية، بعد إدانة المتهم بخطف وهتك عرض التلاميذ، وذلك عقب أن ورد رأي مفتي الديار المصرية، المؤيد لإعدام المتهم.

ووجهت النيابة العامة للجاني تهمة الخطف بالتحايل على الطفلة المجني عليها، مستغلًا عمله بالمدرسة الملتحقة بها الطفلة، وذلك بعد استدراجها إلى مكان ناءٍ بعيدًا عن أعين مسؤولي رعايتها وكاميرات المراقبة، عقب أن أوهمها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها.

وأشارت إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى تضمنت هتك عرضها، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي، مبينة أن الجاني كرر فعلته لعدة مرات.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مأمور قسم شرطة "منتزه ثان" يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد عامل زراعة بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة، قبل القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. (ارم نيوز)
 
