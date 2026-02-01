سقوط مفاجئ… عامل يتعرض لإصابات بالغة في مصر

أُصيب عامل يبلغ من العمر 56 عامًا بإصابات متعددة، إثر سقوطه من علو سقالة بالطابق الثالث داخل أحد المنازل بشارع مستشفى أجا، بمحافظة الدقهلية في مصر.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عامل من علو أثناء عمله، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



وبالفحص تبين أن المصاب يُدعى وليد المرسي، ويعاني من كسر بالفقرات القطنية الأولى والثانية، واسترواح هوائي بالصدر، وكسر بالكعبين، مع اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، فيما أكد مصدر طبي عدم وقوع وفيات جراء الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع عن طريق الخطأ. (اليوم السابع)

