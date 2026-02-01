تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سقوط مفاجئ… عامل يتعرض لإصابات بالغة في مصر

Lebanon 24
01-02-2026 | 15:11
A-
A+

سقوط مفاجئ… عامل يتعرض لإصابات بالغة في مصر
سقوط مفاجئ… عامل يتعرض لإصابات بالغة في مصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أُصيب عامل يبلغ من العمر 56 عامًا بإصابات متعددة، إثر سقوطه من علو سقالة بالطابق الثالث داخل أحد المنازل بشارع مستشفى أجا، بمحافظة الدقهلية في مصر.
وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عامل من علو أثناء عمله، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص تبين أن المصاب يُدعى وليد خالد محمد المرسي، ويعاني من كسر بالفقرات القطنية الأولى والثانية، واسترواح هوائي بالصدر، وكسر بالكعبين، مع اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، فيما أكد مصدر طبي عدم وقوع وفيات جراء الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع عن طريق الخطأ. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ربع نهائي مسابقة كأس العرب.. نجم منتخب الأردن يتعرّض لإصابة بالغة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن ترامب: سقوط إصابات قليلة ولا قتلى في صفوفنا في عملية فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو وزوجته تعرضا لإصابات أثناء عملية الاختطاف (الميادين)
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة داخل مطعم بمصر.. حريق مفاجئ ينهي حياة عامل
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24

خالد محمد

وليد خالد

محمد المر

الكعبي

الصدر

المعن

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2026-02-01
Lebanon24
09:33 | 2026-02-01
Lebanon24
09:00 | 2026-02-01
Lebanon24
08:16 | 2026-02-01
Lebanon24
06:46 | 2026-02-01
Lebanon24
05:12 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24