Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
01-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
اليوم يتطلب التركيز على الأعمال الورقية والتواصل بوضوح لإنجاز مهامك. الحب يحمل لحظات دافئة إذا خصصت وقتًا ممتعًا مع شريكك أو صديق مقرب، حتى المزاح البسيط يخلق ذكريات جميلة. العمل قد يبدأ ببطء، لذا امنح نفسك الصبر حتى تجد الوقت المناسب للانطلاق. صحتك تحتاج للاستماع لحدسك الداخلي قبل تبني أي نظام صحي جديد.
الثور
اليوم يحمل فرصًا ممتازة للاستثمار في عقار أو مشروع مالي، مع ضرورة توخي الحذر والانتباه للتفاصيل. عاطفيًا، لحظات رومانسية مفاجئة مع شخص يشاركك روح الدعابة تضفي على يومك سعادة كبيرة. في العمل، اطلب النصائح لتسهيل الأمور. صحتك تتحسن من خلال تقييم عاداتك واختيار ما يناسبك ويمنحك شعورًا بالمتعة دون روتين ممل.
الجوزاء
قد تواجه محاولات لتعطيل إنجازاتك، لكنك قادر على التعامل بذكاء وثبات. الحب يتطلب الواقعية والصدق أكثر من المحافظة على صورة مثالية. العمل يحتاج إلى وعي بما حولك وتحسين الإنتاج عبر التعاون. صحتك تتحسن بالاسترخاء والتخلص من الضغوط المتراكمة.
السرطان
اليوم مناسب لاستعمال قدراتك الشفائية ومشاركة مشاعرك مع من تثق بهم. في الحب، المبادرة تقوي العلاقة وتحقق تقدمًا. العمل يحتاج لتوازن بين المبادرة والاستيعاب لإنجاز المهام بسلاسة. صحتك تتحسن بالالتزام بنظام غذائي متوازن يعزز الطاقة ويحافظ على اللياقة.
الأسد
حافظ على التوازن والاعتدال اليوم، فقد تواجه صعوبة في الانضباط الذاتي. الحب يشجعك على إيجاد طرق جديدة لتعزيز التواصل مع الشريك. العمل يتطلب الابتكار والمشاركة في المشاريع التي تدعم أهدافك. صحتك تحتاج لإطلاق الطاقة المكبوتة عبر التمرين، التأمل أو النوم الجيد للحفاظ على الاستقرار النفسي والجسدي.
العذراء
اليوم مثالي للتقارب مع أحبائك والمفاجآت الرومانسية التي تعزز الحب والدفء العاطفي. العمل يتطلب استكمال ما بدأت دون تراجع لضمان النجاح. صحتك تتحسن من خلال الالتزام بروتين صحي ومنح نفسك دفعة البداية لتحقيق نتائج ملموسة.
الميزان
اليوم فرصة لإنهاء مهام قديمة والبدء بمشاريع جديدة. عاطفيًا، تعامل بحذر مع المواضيع الحساسة لتحقيق نتائج إيجابية. العمل يحتاج للخطوات الأولى بثقة لضمان النجاح. صحياً، دلل نفسك بوجبات صحية واعتنِ بجسمك وروحك للاستفادة من طاقتك بشكل أمثل.
العقرب
اليوم يشجعك على الانفتاح للعطاء واستقبال الطاقة الإيجابية. الحب يتطلب الصدق مع نفسك والآخرين لتحقيق الاستقرار العاطفي. العمل فرصة لتوسيع مجالك واستغلال الفرص الجديدة بدعم الآخرين. صحتك تتحسن بممارسة اليوغا أو التأمل والاستماع للموسيقى لتجديد الحيوية.
القوس
طاقتك مركزة على هدف محدد، لذا ركز على مشروع واحد لتحقيق أفضل النتائج. الحب يمنحك القدرة على رؤية أنماط العلاقات واتخاذ قرارات صحيحة. العمل يحتاج لإظهار مهاراتك الإبداعية والثقة بقدراتك. صحياً، النوم المنتظم واستخدام العلاج بالنباتات مثل الخزامى يعزز طاقتك.
الجدي
اليوم يحتاج للتركيز على الأمور المنزلية أو الشخصية المتروكة. الحب يحمل فرصة لرؤية تقارب الأهداف مع الشريك. العمل يتحقق من خلال التعاون مع الآخرين لتحقيق نتائج ممتازة. صحتك تتحسن بتقليل الكربوهيدرات مؤقتًا لتعزيز التركيز وتقليل التشتت الذهني.
الدلو
قد يُطلب منك اليوم أداء أو خطاب، فخطط للراحة بعد ذلك. الحب يتطلب النظر بعقلانية وتجنب الانفعال. العمل يحتاج لاتخاذ القرارات اعتمادًا على الغرائز والحدس. صحياً، التمارين المعتدلة والهوائية تزيد الطاقة وتحافظ على الأداء الجسدي.
الحوت
اليوم يتطلب الاهتمام بالعائلة أو الشريك، مع الحفاظ على بعض الطاقة لنفسك لتجنب الإرهاق. الحب يساعدك على وضوح خطواتك المستقبلية. العمل يتطلب إعطاء المشاريع المهمة الاهتمام اللازم لتحقيق تقدم ملموس. صحتك تتحسن بمزيج من التمارين الرياضية المكثفة أو اليوغا والحمام الساخن لتحقيق التوازن الداخلي.
تابع
