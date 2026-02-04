تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 الحمل
مهنياً، فرص جديدة تنشط أعمالك وتعيد دفع المشاريع المتوقفة. عاطفياً، اهتمامك بمظهرك وانفتاحك على الآخرين يجذب الشريك. صحياً، رغم الانشغالات، تجد وقتاً لممارسة الرياضة. الرجل يستخدم قوته لمواجهة التحديات، بينما تستفيد المرأة من حيويتها لاتخاذ قرارات إيجابية لمستقبلها.
الثور
على الصعيد المهني، بعض سوء التفاهم مع الزملاء يتحول سريعاً إلى أوضاع إيجابية. عاطفياً، الشريك يلبي توقعاتك رغم بعض الانفعالات. صحياً، التنزه في الطبيعة يعزز نشاطك. الرجل يستمتع بالأنشطة الإبداعية، والمرأة قد تحتاج لبذل جهد إضافي قبل تحسن الأمور تدريجياً.
الجوزاء
مهنياً، أحداث غير متوقعة قد تخلق بعض الارتباك، فكن مستعداً للتغييرات. عاطفياً، العلاقة الزوجية تتطور وسط ظروف طارئة. صحياً، يحتاج الوضع الصحي إلى متابعة مستمرة. الرجل يفضل الاكتفاء بمواجهة اليوم كما هو، بينما تشجع المرأة الآخرين على التغيير الإيجابي والمشاركة في الأعمال المفيدة.
السرطان
اليوم ليس مناسباً لإثبات شيء للآخرين، اعمل وفق طريقتك الخاصة وستنجز أكثر. عاطفياً، قد يحدث انجذاب غير متوقع في مكان هادئ مثل المكتبة. صحياً، تتطلب صحتك ممارسة التمارين للتغلب على العاطفة الزائدة.
الأسد
اعتمد على عقلك المنطقي أكثر من غرائزك، خاصة في العمل. عاطفياً، ركز على التوازن بين حياتك المهنية والشخصية. مهنياً، ثق بنفسك فنجاحاتك واضحة. صحياً، النظام الصحي الصارم الذي تتبعه سيبدأ في جني ثماره.
العذراء
اليوم مناسب للاهتمام بالأصدقاء أو زيارة المريض منهم. عاطفياً، محادثات عميقة مع الشريك تعزز العلاقة. مهنياً، ركز على الإنجازات الملموسة. صحياً، اتبع خطوات صغيرة نحو أسلوب حياة صحي ومتوازن.
الميزان
مهنياً، التركيز مطلوب رغم بعض التأجيلات. عاطفياً، الصبر ضروري لفهم الاتجاه الذي تقودك إليه العلاقة. صحياً، اهتم بنفسك أولاً لتستطيع مساعدة الآخرين والتخلص من القلق.
العقرب
تحديات في التواصل اليوم، ركز على الحقائق وحث الآخرين على التفكير بعقلانية. عاطفياً، مراجعة العادات اليومية تساعد على الانسجام مع الشريك. مهنياً، تواصل بثقة وابحث عن الفرص الجديدة. صحياً، مارس اليوغا واهتم بالأطعمة الصحية لتعزيز النشاط والحيوية.
القوس
اليوم يحتاج الصبر قبل اتخاذ أي قرار مهم. عاطفياً، تقبل الشريك كما هو لتحقيق الانسجام. مهنياً، استمع لصوتك الداخلي لتحديد أفضل الخطوات. صحياً، حافظ على نشاطك وحركة الجسم للحفاظ على التوازن الجسدي والعاطفي.
الجدي
قد تصبح الأمور المهنية أكثر صعوبة، لكن اعتبر التحديات فرصة لاختبار إرادتك. دافع عن خططك أو عدّلها بما يتوافق مع الظروف الحالية.
الدلو
تلقى دعمًا عاطفيًا مستمراً. عاطفياً، تقييم العلاقات ضروري قبل اتخاذ قرارات جديدة. مهنياً، احرص على التعامل باحترام مع الآخرين. صحياً، تناول الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين لتعزيز الرؤية والقدرة على اتخاذ القرارات.
الحوت
اليوم مليء بالإلهام وفرص تحويله إلى مشاريع عملية. عاطفياً، قد تواجه صعوبة في إنهاء علاقة سابقة. مهنياً، حافظ على نزاهتك وكرامتك رغم الضغوط. صحياً، امنح قدمك الراحة بنقع ساخن مع بضع قطرات من زيت اللافندر لتعزيز الاسترخاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الرياض

التركي

الترك

الحوت

الأسد

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-02-05
Lebanon24
02:07 | 2026-02-05
Lebanon24
00:33 | 2026-02-05
Lebanon24
00:27 | 2026-02-05
Lebanon24
23:38 | 2026-02-04
Lebanon24
15:35 | 2026-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24