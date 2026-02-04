تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
الأنهر متجمدة.. ناسا تنشر مشاهد فضائية استثنائية لنيويورك (صور)
Lebanon 24
04-02-2026
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
صورة فضائية استثنائية تظهر مدى تأثير موجة الصقيع القاسية التي ضربت
نيويورك
في نهاية شهر كانون الثاني الماضي 2026 أظهرت تجمد أجزاء واسعة من الأنهر والمسطحات المائية المحيطة بالمدينة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "
ديلي
ميل"، التقط القمر الصناعي لاندسات 8 صورة جوية لمدينة نيويورك ونيوجيرسي في 28 كانون الثاني الماضي، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 23 فهرنهايت فقط، أي ما يعادل 5 درجات مئوية تحت الصفر.
وبينت الصورة تجمد مساحات كبيرة من نهر هدسون ونهر إيست، إضافةً إلى خزان جاكلين كينيدي أوناسيس بشكل كامل.
وأوضحت ناسا أن معظم الجليد
الظاهر
في الصورة انجرف من المناطق
العليا
للنهر، حيث تكون التيارات المدية أضعف ونسبة الملوحة أقل، وتسمح هذه الظروف للمياه بالتجمد بسرعة أكبر وعند درجات حرارة أعلى مقارنةً بالمياه قرب مصب النهر التي تتدفق بشكل أسرع وتحتوي على نسبة ملوحة أعلى.
وأكد الخبراء أن تجمد نهر هدسون بالكامل حول
جزيرة
مانهاتن
يبقى أمراً غير محتمل، مشيرين إلى أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت عام 1888.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
05/02/2026 12:07:53
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لن نضطر لنشر قواتنا في فنزويلا طالما أن نائبة مادورو تفعل ما نريده
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لن نضطر لنشر قواتنا في فنزويلا طالما أن نائبة مادورو تفعل ما نريده
05/02/2026 12:07:53
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة معروفة تنشر فيديو من حفل زفافها.. شاهدوه!
Lebanon 24
ممثلة معروفة تنشر فيديو من حفل زفافها.. شاهدوه!
05/02/2026 12:07:53
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا تنشر صورة عائلية جديدة... شاهدوها
Lebanon 24
الملكة رانيا تنشر صورة عائلية جديدة... شاهدوها
05/02/2026 12:07:53
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الفضاء الأميركية
مدينة نيويورك
وكالة الفضاء
نيويورك
مانهاتن
التيار
الظاهر
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار
Lebanon 24
حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار
04:13 | 2026-02-05
05/02/2026 04:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى
Lebanon 24
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى
02:07 | 2026-02-05
05/02/2026 02:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)
Lebanon 24
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)
00:33 | 2026-02-05
05/02/2026 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
00:27 | 2026-02-05
05/02/2026 12:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2026-02-04
04/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:13 | 2026-02-05
حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار
02:07 | 2026-02-05
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى
00:33 | 2026-02-05
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)
00:27 | 2026-02-05
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
23:00 | 2026-02-04
برجك اليوم
15:35 | 2026-02-04
خلاف بين الجيران يتحول إلى ضرب مبرح ويثير استنكاراً على الإنترنت
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24