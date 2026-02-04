الأنهر متجمدة.. ناسا تنشر مشاهد فضائية استثنائية لنيويورك (صور)

نشرت صورة فضائية استثنائية تظهر مدى تأثير موجة الصقيع القاسية التي ضربت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي 2026 أظهرت تجمد أجزاء واسعة من الأنهر والمسطحات المائية المحيطة بالمدينة.



وبحسب ما نقلت صحيفة " ميل"، التقط القمر الصناعي لاندسات 8 صورة جوية لمدينة نيويورك ونيوجيرسي في 28 كانون الثاني الماضي، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 23 فهرنهايت فقط، أي ما يعادل 5 درجات مئوية تحت الصفر.

وبينت الصورة تجمد مساحات كبيرة من نهر هدسون ونهر إيست، إضافةً إلى خزان جاكلين كينيدي أوناسيس بشكل كامل.

وأوضحت ناسا أن معظم الجليد في الصورة انجرف من المناطق للنهر، حيث تكون التيارات المدية أضعف ونسبة الملوحة أقل، وتسمح هذه الظروف للمياه بالتجمد بسرعة أكبر وعند درجات حرارة أعلى مقارنةً بالمياه قرب مصب النهر التي تتدفق بشكل أسرع وتحتوي على نسبة ملوحة أعلى.



وأكد الخبراء أن تجمد نهر هدسون بالكامل حول يبقى أمراً غير محتمل، مشيرين إلى أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت عام 1888.