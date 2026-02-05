تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:07
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى photos 0
كافحت فرق الطوارئ حريقًا ضخمًا اندلع مساء الأربعاء في أحد مستشفيات ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما استدعى إجلاء المرضى بشكل عاجل، بعد أن التهمت النيران جزءًا من المنشأة، وفق مسؤولين محليين.

وأفاد حاكم الولاية، جوش شابيرو، عبر حسابه على منصة إكس، أن شرطة الولاية ووكالة إدارة الطوارئ ووزارة الصحة يشاركون في إجلاء المرضى وتأمين محيط مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة ديكسون سيتي.


وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على الإنترنت وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ألسنة اللهب تتصاعد من أعلى ما يبدو أنه معهد جراحة العظام التابع للمستشفى، في مشهد يوحي بشدة الحريق.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة. (ارم نيوز)
 
