حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى

كافحت فرق الطوارئ حريقًا ضخمًا اندلع مساء الأربعاء في أحد مستشفيات ، ما استدعى إجلاء المرضى بشكل عاجل، بعد أن التهمت النيران جزءًا من المنشأة، وفق مسؤولين محليين.وأفاد حاكم الولاية، جوش ، عبر حسابه على منصة إكس، أن شرطة الولاية ووكالة ووزارة الصحة يشاركون في إجلاء المرضى وتأمين محيط مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة سيتي.وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على الإنترنت وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ألسنة اللهب تتصاعد من أعلى ما يبدو أنه معهد جراحة العظام التابع للمستشفى، في مشهد يوحي بشدة الحريق.ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة. (ارم نيوز)