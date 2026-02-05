تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى
Lebanon 24
05-02-2026
|
02:07
photos
كافحت فرق الطوارئ حريقًا ضخمًا اندلع مساء الأربعاء في أحد مستشفيات
ولاية بنسلفانيا
الأمريكية
، ما استدعى إجلاء المرضى بشكل عاجل، بعد أن التهمت النيران جزءًا من المنشأة، وفق مسؤولين محليين.
وأفاد حاكم الولاية، جوش
شابيرو
، عبر حسابه على منصة إكس، أن شرطة الولاية ووكالة
إدارة الطوارئ
ووزارة الصحة يشاركون في إجلاء المرضى وتأمين محيط مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة
ديكسون
سيتي.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على الإنترنت وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ألسنة اللهب تتصاعد من أعلى ما يبدو أنه معهد جراحة العظام التابع للمستشفى، في مشهد يوحي بشدة الحريق.
ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة. (ارم نيوز)
