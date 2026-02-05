تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار

Lebanon 24
05-02-2026 | 04:13
حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار
شهدت مدينة غازي آباد قرب نيودلهي، في الهند، حادثة مأساوية، إذ توفيت ثلاث شقيقات بعد أن قفزن من شرفة الطابق التاسع في مبنى سكني، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية.

وذكرت الشرطة ووسائل إعلام وفقا لصحيفة "بيبول" أن الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا، كن يشتبه في إدمانهن على لعبة إلكترونية عبر الإنترنت، وتم منعهن مؤخرًا من الوصول إلى هواتفهن.

ومع ذلك، لم يثبت حتى الآن وجود رابط مباشر بين الوفاة واللعبة.

وقالت الشرطة إن الفتيات الثلاث قفزن واحدة تلو الأخرى من شرفة الشقة العائلية. وعُثر على رسالة انتحار مؤلفة من ثماني صفحات في دفتر يومياتهن، تركت لوالديهن.

وأوضح والدهن، شيتان كومار، أن الفتيات كن مولعات بالألعاب الإلكترونية والثقافة الكورية، وقضين معظم وقتهن في المنزل، ولم يذهبن إلى المدرسة لمدة عامين تقريبًا.

وقال: "لقد كن يلعبن اللعبة لمدة سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، وكانوا يقولون كثيرًا إنهم يريدون الذهاب إلى كوريا".

وأشار نائب مفوض الشرطة، نيميش باتيل، إلى أن منع الفتيات من استخدام الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة الماضية ربما ساهم في تفاقم المأساة، مضيفًا: "لم يكشف التحقيق بعد عن اسم محدد للعبة، لكن من الواضح أن الفتيات تأثرن بالثقافة الكورية".

وتابع والد الفتيات: "لم أكن أعلم باللعبة، وإلا لما سمحت لهن باللعب بها أبدًا… لا ينبغي أن يحدث هذا لأي والد أو طفل". (ارم نيوز)
