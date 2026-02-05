حادثة مأساوية.. لعبة إلكترونية تقود ثلاث شقيقات إلى الانتحار

شهدت مدينة غازي آباد قرب ، في ، حادثة مأساوية، إذ توفيت ثلاث شقيقات بعد أن قفزن من شرفة الطابق التاسع في مبنى سكني، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية.



وذكرت الشرطة ووسائل إعلام وفقا لصحيفة " " أن الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا، كن يشتبه في إدمانهن على لعبة إلكترونية عبر الإنترنت، وتم منعهن مؤخرًا من الوصول إلى هواتفهن.



ومع ذلك، لم يثبت حتى الآن وجود رابط مباشر بين الوفاة واللعبة.



وقالت الشرطة إن الفتيات الثلاث قفزن واحدة تلو الأخرى من شرفة الشقة العائلية. وعُثر على رسالة انتحار مؤلفة من ثماني صفحات في دفتر يومياتهن، تركت لوالديهن.



وأوضح والدهن، شيتان ، أن الفتيات كن مولعات بالألعاب الإلكترونية والثقافة ، وقضين معظم وقتهن ، ولم يذهبن إلى المدرسة لمدة عامين تقريبًا.



وقال: "لقد كن يلعبن اللعبة لمدة سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، وكانوا يقولون كثيرًا إنهم يريدون الذهاب إلى ".



وأشار نائب ، نيميش ، إلى أن منع الفتيات من استخدام الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة الماضية ربما ساهم في تفاقم المأساة، مضيفًا: "لم يكشف التحقيق بعد عن اسم محدد للعبة، لكن من الواضح أن الفتيات تأثرن بالثقافة الكورية".



وتابع والد الفتيات: "لم أكن أعلم باللعبة، وإلا لما سمحت لهن باللعب بها أبدًا… لا ينبغي أن يحدث هذا لأي والد أو طفل". (ارم نيوز)

Advertisement