افتتاح "استثنائي" لمعرض دمشق الدولي للكتاب

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:07
افتتاح استثنائي لمعرض دمشق الدولي للكتاب
افتتاح استثنائي لمعرض دمشق الدولي للكتاب photos 0
تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتُتحت مساء الخميس، في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق، فعاليات "معرض دمشق الدولي للكتاب" في دورته الاستثنائية الأولى بعد التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.

أكد الرئيس الشرع في كلمة الافتتاح أن عودة المعرض تمثل "عودة حميدة وانطلاقة ثمينة" لترميم الصرح الثقافي السوري، معتبراً أن دمشق تستعيد اليوم دورها التاريخي كمنارة للعلم والمعرفة. من جانبه، أشار وزير الثقافة، محمد ياسين الصالح، إلى أن هذه الدورة تعكس إرادة السوريين في النهوض من جديد، وتتوج الحقيقة في أول معرض للكتاب يُقام بعد "التحرير".

شهد حفل الافتتاح حضوراً ديبلوماسياً رفيع المستوى، تقدمه وزيرا الثقافة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اللتان تحلان ضيفتي شرف على المعرض، مما يعكس البعد العربي المتجدد لهذا الحدث الثقافي.

تفاصيل المعرض والفعاليات

-المشاركات: تشارك في المعرض أكثر من 500 دار نشر تمثل 35 دولة، وتضم الأجنحة ما يزيد على 100 ألف عنوان معرفي.
-البرنامج الثقافي: يتضمن المعرض أكثر من 650 فعالية متنوعة، تشمل ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لأنشطة الأطفال.
-المواعيد: يفتتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من يوم الجمعة 6 شباط، ويستمر حتى 16 شباط 2026، من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وتأتي هذه الدورة بعد انقطاع دام خمس سنوات، لتؤكد عودة الحياة الثقافية إلى دمشق كركيزة أساسية في مرحلة التعافي والبناء الوطني.


