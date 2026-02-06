رفض زوجها شراء سجائر لها... فقتلته بـمقص!

قتلت سيّدة زوجها في مدينة رشيد في ، بعدما رفض شراء سجائر لها.



وطلبت الزوجة من زوجها، والذي هو نجل عمتها أيضاً شراء سجائر لها، وعندما رفض، تشاجرت معه ومن ثم قامت بطعنه بـ"مقص" استقر في صدره بين الضلوع.



وقررت جهات التحقيق سجن المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)





