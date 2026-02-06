تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر

Lebanon 24
06-02-2026 | 12:04
A-
A+

خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر
خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اهتزت مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في مصر بواقعة قتل مروعة، حيث قضت محكمة جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق موظفة وعشيقها إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد توجيه تهمة قتل زوج الموظفة، في واحدة من أبشع الجرائم العاطفية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة عامل ملقاة داخل شقة سكنية بمركز أبوتشت.
وأظهرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كانت هدى ع، 38 سنة، موظفة بالتربية والتعليم، التي اتفقت مع زميلها وائل أ، 38 سنة، موظف على التخلص من زوجها بسبب علاقة عاطفية بينهما، لتتحول الخيانة إلى جريمة قتل دامية. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مديرية أمن قنا

غرفة العمليات

نجع حمادي

الشرع

أبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:00 | 2026-02-06
Lebanon24
13:56 | 2026-02-06
Lebanon24
12:44 | 2026-02-06
Lebanon24
10:32 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24