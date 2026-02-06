تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر
06-02-2026
|
12:04
اهتزت مدينة
نجع حمادي
بمحافظة قنا في مصر بواقعة قتل مروعة، حيث قضت محكمة جنايات نجع
حمادي
بإحالة أوراق موظفة وعشيقها إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد توجيه تهمة قتل زوج الموظفة، في واحدة من أبشع الجرائم العاطفية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين تلقت
الأجهزة الأمنية
إخطارًا من
غرفة العمليات
بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة عامل ملقاة داخل شقة سكنية بمركز أبوتشت.
وأظهرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كانت هدى ع، 38 سنة، موظفة بالتربية والتعليم، التي اتفقت مع زميلها وائل أ، 38 سنة، موظف على التخلص من زوجها بسبب علاقة عاطفية بينهما، لتتحول الخيانة إلى جريمة قتل دامية. (اليوم السابع)
