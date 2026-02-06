تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مأساة في مصر.. فتاة تقتل طفلها حديث الولادة

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:00
A-
A+
مأساة في مصر.. فتاة تقتل طفلها حديث الولادة
مأساة في مصر.. فتاة تقتل طفلها حديث الولادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنجبت فتاة طفلا من علاقة غير شرعية بعامل، وخشية افتضاح أمرها ألقت به بسطح عقار مجاور، مما أسفر عن مصرعه في بولاق الدكرور في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة والعامل، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن فتاة أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع عامل، وفور إنجابه وخوفا من افتضاح أمرها، ألقت به أعلى سطح عقار مجاور لمسكنها، مما أدى إلى مصرعه.
ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفل، والعامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء طفلة حديثة الولادة في القمامة.. اعترافات الوالدين تكشف تفاصيل الواقعة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام كنيسة في كسروان... العثور على طفلة حديثة الولادة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شرق السودان.. كارثة تُحدِق بالأمهات وحديثي الولادة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة

الطف

بولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
13:56 | 2026-02-06
Lebanon24
12:44 | 2026-02-06
Lebanon24
12:04 | 2026-02-06
Lebanon24
10:32 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24