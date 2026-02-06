مأساة في مصر.. فتاة تقتل طفلها حديث الولادة

أنجبت فتاة طفلا من علاقة غير شرعية بعامل، وخشية افتضاح أمرها ألقت به بسطح عقار مجاور، مما أسفر عن مصرعه في بولاق الدكرور في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة والعامل، وأخطرت المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن فتاة أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع عامل، وفور إنجابه وخوفا من افتضاح أمرها، ألقت به أعلى سطح عقار مجاور لمسكنها، مما أدى إلى مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفل، والعامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)

