بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا

Lebanon 24
07-02-2026 | 11:58
بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا
أعلنت السلطات في البرتغال وجنوب إسبانيا، اليوم السبت، رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى (التحذير البرتقالي)، جراء عاصفة "مارتا" القوية التي تجتاح المنطقة قادمة من المحيط الأطلسي.

وضربت العاصفة البرتغال صباح اليوم قبل أن تنتقل إلى الأراضي الإسبانية، مخلّفة أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وأمواجاً مرتفعة، لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس وإكستريمادورا. وتأتي "مارتا" بعد أيام قليلة من موجة طقس عاصف ضربت معظم شبه الجزيرة الأيبيرية.

وفي حصيلة الخسائر البشرية، أفادت قناة (آر.تي.في.إي) التلفزيونية بوفاة امرأة في أحد أنهار منطقة مالقة بإسبانيا. أما في البرتغال، فقد لقي 13 شخصاً حتفهم الأسبوع الماضي جراء سلسلة من العواصف المتعاقبة. وأمام خطورة الأوضاع، تم استدعاء الجيش في كلا البلدين لدعم جهود خدمات الحماية المدنية في مواجهة تداعيات العاصفة.
متفرقات

منوعات

شبه الجزيرة

صباح اليوم

الإسبانية

إسبانيا

الجزيرة

الأطلسي

العاصفة

