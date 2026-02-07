بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا

أعلنت السلطات في وجنوب ، اليوم السبت، رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى (التحذير البرتقالي)، جراء عاصفة "مارتا" القوية التي تجتاح المنطقة قادمة من المحيط .



وضربت البرتغال قبل أن تنتقل إلى الأراضي ، مخلّفة أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وأمواجاً مرتفعة، لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس وإكستريمادورا. وتأتي "مارتا" بعد أيام قليلة من موجة طقس عاصف ضربت معظم الأيبيرية.



وفي حصيلة الخسائر البشرية، أفادت قناة (آر.تي.في.إي) التلفزيونية بوفاة امرأة في أحد أنهار منطقة مالقة بإسبانيا. أما في البرتغال، فقد لقي 13 شخصاً حتفهم الأسبوع الماضي جراء سلسلة من العواصف المتعاقبة. وأمام خطورة الأوضاع، تم استدعاء الجيش في كلا البلدين لدعم جهود خدمات الحماية المدنية في مواجهة تداعيات العاصفة.



