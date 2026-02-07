تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها

Lebanon 24
07-02-2026 | 15:14
A-
A+
بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها
بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تعكس حجم المعاناة من "السياحة المفرطة"، أعلنت سلطات بلدة "كاوازو" اليابانية الشهيرة بأزهار الكرز (الساكورا)، عن إلغاء مهرجانها السنوي العريق، احتجاجاً على السلوكيات غير المنضبطة لآلاف السياح التي باتت تهدد السكينة العامة والبيئة المحلية.

تعد بلدة "كاوازو" وجهة عالمية نظراً لتفتح أزهار الكرز فيها في وقت مبكر من العام، إلا أن هذا الإقبال تحول إلى عبء ثقيل. وأوضحت التقارير أن السياح تسببوا في مشاكل جمة، شملت إلقاء النفايات بشكل عشوائي، واقتحام الملكيات الخاصة للسكان لالتقاط الصور، بالإضافة إلى الازدحام المروري الخانق الذي شل حركة البلدة الصغيرة، وتجاهل قواعد السلوك الصارمة التي يقدسها المجتمع الياباني.

اتخذت السلطات المحلية هذا القرار الصعب كإجراء "تأديبي" ووقائي لحماية أشجار الكرز الهشة وضمان راحة السكان. وأكد المسؤولون أن الحفاظ على هوية البلدة واحترام قوانينها يتقدم على المكاسب المادية من السياحة، مشيرين إلى أن عودة المهرجان في الأعوام المقبلة ستكون مشروطة بوضع آليات جديدة تضمن الانضباط وتحد من التدفقات غير المحسوبة التي أفسدت جمال "موسم الوردي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضربة روسية تحرم الملايين في أوكرانيا من الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: جبيل تتسع للجميع وبوحدتنا تعود من أجمل مدن المتوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اليمنية: نعلن الانتهاء من عملية نقل السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى جوا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سنركز على وضع تخطيط مدني واضح للمناطق الحدودية المتضررة لتعود اجمل مما كانت عليه
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

اليابانية

شيرين

الخان

شيري

اكور

ديبي

ساكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
Lebanon24
02:49 | 2026-02-08
Lebanon24
02:46 | 2026-02-08
Lebanon24
02:30 | 2026-02-08
Lebanon24
01:18 | 2026-02-08
Lebanon24
01:11 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24