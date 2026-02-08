حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما

توفى عروسان داخل منزلهما بقرية التابعة لـ بنى في مصر، بعد شهر من زفافهما.



وعثر أهلية العروسين على جثتهما داخل منزلهما بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.



وتلقت بمديرية أمن بنى سويف إخطارا بالواقعة حيث تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة.

فيما تم نقل جثمان العروسين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التى باشرت عملها وتحقيقها فى الواقعة. (اليوم السابع)