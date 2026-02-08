تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما
Lebanon 24
08-02-2026
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفى عروسان داخل منزلهما بقرية
الرياض
التابعة لـ
مركز ناصر
شمال محافظة
بنى
سويف
في مصر، بعد شهر من زفافهما.
وعثر أهلية العروسين على جثتهما داخل منزلهما بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
وتلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن بنى سويف إخطارا بالواقعة حيث تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة.
فيما تم نقل جثمان العروسين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التى باشرت عملها وتحقيقها فى الواقعة. (اليوم السابع)
