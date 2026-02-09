تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:22
واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات
واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات photos 0
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على سيدة، في واقعة خطف طفل من داخل مستشفى الشاطبي منذ عام 2015، عقب انتشار كشف الواقعة عبر مواقع التواصل وذلك لعرضها على جهات التحقيق.

كانت بداية الواقعة في عام 2015 عندما حضرت سيدة بطفلها البالغ من العمر شهرا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة، وخلال تواجد سيدة ترندي نقاب ، طلب الام منها حمل الرضيع حتي تنهي الإجراءات، فخطفت السيدة الطفل وفرت هاربه من مستشفي الشاطبي .

وتلقى قسم شرطة باب شرق الإسكندرية في ذلك الوقت بلاغا من "إيمان.م" 23 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه واقرت أنها أثناء تواجدها داخل مستشفى الشاطبى لإجراء بعض الفحوصات الطبية لطفلها "فارس.م"البالغ من العمر شهر طلبت منها منتقبة حمله بدلا منها بزعم التخفيف عنها فسلمته لها وتوجهت لاستلام التحاليل من المعمل، وعند عودتها فوجئت باختفائها برضيعها تحرر المحضر رقم 2015 إدارى القسم لسنة 2015 وأمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمة واستعادة الرضيع. (اليوم السابع)
 
