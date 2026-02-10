تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
لعشاق النظام والترتيب.. ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037
Lebanon 24
10-02-2026
|
00:43
إذا كنت
من الأشخاص الذين يعشقون النظام والترتيب، فبالتأكيد ستلاحظ أن شهر شباط الجاري، به ميزة واضحة ستجذب اهتمامك.
فالشهر الجاري من العام 2026 يُطلق عليه عالمياً اسم "الشهر المثالي"، والسبب هو أن هذا الشهر هو عبارة عن 4 أسابيع كاملة بالضبط، يبدأ تماماً
يوم الأحد
(بداية الأسبوع) وينتهي تماماً يوم السبت (نهاية الأسبوع).
فالأول من شهر شباط الجاري بدأ الأحد، أما آخر يوم في الشهر، أي 28 سيوافق السبت.
وفي التقويم المكتوب، يمكنك أن ترى "مستطيل هندسي كامل" يتكون من 4 صفوف × 7 أيام، بدون أية فراغات في البداية أو أيام زائدة في النهاية.
هذه الظاهرة المريحة للعين نادرة الحدوث جداً، والمفاجأة هي أنها لن تتكرر بهذا الشكل إلا في شهر شباط من عام 2037.
