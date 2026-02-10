تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لعشاق النظام والترتيب.. ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037

Lebanon 24
10-02-2026 | 00:43
A-
A+
لعشاق النظام والترتيب.. ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037
لعشاق النظام والترتيب.. ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا كنت من الأشخاص الذين يعشقون النظام والترتيب، فبالتأكيد ستلاحظ أن شهر شباط الجاري، به ميزة واضحة ستجذب اهتمامك.

فالشهر الجاري من العام 2026 يُطلق عليه عالمياً اسم "الشهر المثالي"، والسبب هو أن هذا الشهر هو عبارة عن 4 أسابيع كاملة بالضبط، يبدأ تماماً يوم الأحد (بداية الأسبوع) وينتهي تماماً يوم السبت (نهاية الأسبوع).
فالأول من شهر شباط الجاري بدأ الأحد، أما آخر يوم في الشهر، أي 28 سيوافق السبت.

وفي التقويم المكتوب، يمكنك أن ترى "مستطيل هندسي كامل" يتكون من 4 صفوف × 7 أيام، بدون أية فراغات في البداية أو أيام زائدة في النهاية.

هذه الظاهرة المريحة للعين نادرة الحدوث جداً، والمفاجأة هي أنها لن تتكرر بهذا الشكل إلا في شهر شباط من عام 2037.
 
شهر فبراير 2026 - آيستوك
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ظاهرة فلكية مميزة مع أول قمر عملاق في عام 2026!
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غراهام: إصرار الإيرانيين على إنهاء القمع يمهد الطريق لإنهاء حقبة النظام الحالي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "تيار المستقبل": لملاقاة الرئيس الحريري في 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 11:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

إذا كنت

بدون أي

الظاهر

المري

ستوك

arab

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-02-10
Lebanon24
03:03 | 2026-02-10
Lebanon24
02:00 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-09
Lebanon24
15:22 | 2026-02-09
Lebanon24
12:14 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24