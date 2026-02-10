تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

في محافظة مصرية.. كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً

Lebanon 24
10-02-2026 | 02:00
في محافظة مصرية.. كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً
في محافظة مصرية.. كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً photos 0
ما زالت تتواصل ظاهرة عقر الكلاب في مصر، حيث شهدت قرية بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد واقعة عقر جماعي.

في التفاصيل، عقر كلب مسعور 13 شخصاً من أبناء قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، أغلبهم من الأطفال، في هجوم شرس وقع بالقرب من مسجد القرية مما استدعى استنفاراً طبياً لنقل المصابين وإنقاذ حياتهم في مستشفى بلطيم التخصصي.

واستقبل المستشفى المصابين الذين تنوعت إصاباتهم ما بين جروح شديدة في الجسد والأذن والساقين والذراعين فيما يجري اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة تجاههم.

تأتي هذه الواقعة بعد ساعات مع هجوم وحشي آخر شهدته مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث التهمت كلاب ضالة أجزاءً من جسد طفل، مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك للقيام بزيارة عاجلة لمجمع الفيروز الطبي بالطور للاطمئنان على استقرار حالة الطفل.

استراتيجية لتحجيم الكارثة
وكانت أحدث البيانات الصادرة عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قد كشف عن تجاوز حالات الإصابة بعقر الكلاب والقطط 1.2 مليون حالة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025.

وأكدت وزارة الصحة أن استراتيجية المواجهة الاستباقية نجحت في تحجيم الكارثة عبر التوسع في توفير الأمصال واللقاحات بكافة المحافظات.
