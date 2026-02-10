في مصر... عذّبت طفلتها وشوّهت وجهها بسبب لا يخطر على البال!

أقدمت ربة منزل في على تعذيب طفلتها الصغيرة وتشويه وجهها باستخدام أداة معدنية، بسبب ذهابها إلى منزل أهل طليقها.



وقالت إنّ رجال الشرطة أوقفوا الام المتهمة بتعذيب واحراق وجه طفلتها. (العربية)

Advertisement