لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
في مصر... عذّبت طفلتها وشوّهت وجهها بسبب لا يخطر على البال!
Lebanon 24
10-02-2026
|
08:11
photos
أقدمت ربة منزل في
محافظة كفر الشيخ
المصرية
على تعذيب طفلتها الصغيرة وتشويه وجهها باستخدام أداة معدنية، بسبب ذهابها إلى منزل أهل طليقها.
وقالت
وزارة الداخلية
إنّ رجال الشرطة أوقفوا الام المتهمة بتعذيب واحراق وجه طفلتها. (العربية)
