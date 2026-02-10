ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟

من محبي التنظيم والدقة، فإن شهر شباط الحالي يحمل ميزة فريدة ستلفت انتباهك.فشهر شباط عام 2026 يُعرف عالمياً باسم "الشهر المثالي"، لأنه يتألف تماماً من 4 أسابيع كاملة، يبدأ وينتهي يوم السبت.إذ يصادف الأول من شباط يوم الأحد، بينما يوافق اليوم الثامن والعشرون منه يوم السبت.وعند النظر إلى التقويم المكتوب، ستلاحظ تشكيل "مستطيل هندسي متكامل" مكون من 4 صفوف و7 أيام، دون أي فراغات في البداية أو أيام إضافية في النهاية.هذه الظاهرة المرتبة والمريحة بصرياً نادرة جداً، والمثير أن التاريخ المقبل لحدوثها بنفس الطريقة سيكون في شهر شباط من عام 2037. (العربية)