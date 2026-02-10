تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 09:35
A-
A+
ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟
ظاهرة نادرة.. لماذا لن يتكرر شهر شباط 2026 قبل عام 2037؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا كنت من محبي التنظيم والدقة، فإن شهر شباط الحالي يحمل ميزة فريدة ستلفت انتباهك.

فشهر شباط عام 2026 يُعرف عالمياً باسم "الشهر المثالي"، لأنه يتألف تماماً من 4 أسابيع كاملة، يبدأ يوم الأحد وينتهي يوم السبت.

إذ يصادف الأول من شباط يوم الأحد، بينما يوافق اليوم الثامن والعشرون منه يوم السبت.

وعند النظر إلى التقويم المكتوب، ستلاحظ تشكيل "مستطيل هندسي متكامل" مكون من 4 صفوف و7 أيام، دون أي فراغات في البداية أو أيام إضافية في النهاية.
شهر فبراير 2026 - آيستوك

هذه الظاهرة المرتبة والمريحة بصرياً نادرة جداً، والمثير أن التاريخ المقبل لحدوثها بنفس الطريقة سيكون في شهر شباط من عام 2037. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لعشاق النظام والترتيب.. ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة فلكية مميزة مع أول قمر عملاق في عام 2026!
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 في تاريخ 10 شباط 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب السيد محمد حسين فضل الله يعلن نهار الأربعاء 18 شباط أول أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

إذا كنت

الظاهر

المري

ستوك

arab

سابي

براي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:30 | 2026-02-10
Lebanon24
09:25 | 2026-02-10
Lebanon24
08:11 | 2026-02-10
Lebanon24
07:02 | 2026-02-10
Lebanon24
06:17 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24