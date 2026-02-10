مطعم أميركي شهير يحتفل بيوم العزوبية بعرض لا يُفوّت!

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة وينديز (Wendy’s) الأميركية عن عرض خاص بمناسبة يوم التوعية بالعزوبية (Singles Awareness Day)، الذي يُصادف 15 شباط، أي اليوم التالي لعيد الحب.

وذكرت الشركة أن الزبائن سيتمكنون، في هذا اليوم فقط، من شراء شطيرة Dave’s Single مقابل دولار واحد، وذلك عبر التطبيق أو الطلب الإلكتروني.

ويُعد يوم التوعية بالعزوبية مناسبة غير رسمية، تحظى باهتمام متزايد في ، وتستغله بعض العلامات التجارية لتقديم عروض خاصة بعيداً عن أجواء التقليدية.

وفي السياق ذاته، أعلنت سلسلة مطاعم ومقاهٍ أخرى عن عروض خاصة بمناسبة عيد الحب، من بينها ستاربكس التي طرحت مشروبات موسمية بطعم الفراولة والشوكولاتة البيضاء، وسموثي كينغ التي أطلقت مشروباً مستوحى من الفراولة المغطاة بالشوكولاتة.