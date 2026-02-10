في أوهايو... العثور على جمجمة أب في شبكة الصرف الصحي

عثرت السلطات في ولاية أوهايو الأميركية على جمجمة رجل كان مفقوداً منذ أكثر من عامين، وذلك في نظام الصرف الصحي بمدينة .

ووفقاً لإفادة شرطة هاميلتون، فإن آخر مكان معروف للرجل، ويُدعى ، 46 عاماً، كان في الجانب من المدينة بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022. وتم اكتشاف بقايا الرجل في 27 آب 2025 بواسطة مقاولين كانوا يفحصون نظام تصريف الأمطار.

وقالت ابنته جازمين كامبل إن الشرطة أبلغتها يوم الجمعة، 6 شباط ، أن البقايا التي عُثر عليها في آب 2025 تم تحديد هويتها على أنها تخص والدها، مضيفة أن الجمجمة كانت الجزء الوحيد من الجثة الذي تم العثور عليه.

وأوضحت جازمين أن والدها ترك لها رسالة صوتية قبل اختفائه قال فيها: «جاز، هذا والدك. عندما تنتهين من العمل، هل يمكنك الاتصال بي؟»، لكنها لم تسمع منه أي شيء بعد ذلك، وقالت: «عندما لم يتصل بي، علمت أن هناك شيئاً خاطئاً».

وأعربت جازمين عن أملها في أن يتم إعادة فحص نظام الصرف الصحي وإجراء المزيد من التحليلات للوصول إلى إجابات حول ما حدث لوالدها، مضيفة: «سأستمر في الدعاء لجميع العائلات التي لديها أحباؤها مفقودون، وآمل أن نحصل على إجابات لهم، لأنني أعلم كم هو صعب».