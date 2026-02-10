تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
اليوم كن حذرًا من مشاركة أفكارك المهنية المبتكرة مع الجميع لتجنب سرقتها. عاطفيًا، خصصي وقتًا للتواصل مع الأصدقاء القدامى فقد تثير لقاءات الماضي مشاعر دافئة. مهنيًا، قد تصلك أخبار سارة بترقية أو زيادة مالية، فاستعد لذلك. صحيًا، راقبي صحتك واهتمي بالفيتامينات والمعادن لتجنب الإرهاق.
الثور
قد تسمع كلمات غامضة تسبب بعض الالتباس، لكن حاولي التعامل بروح مرحة. في الحب، الوقت مثالي للاستمتاع بلحظات رومانسية مع الشريك وتقوية الروابط العاطفية. مهنيًا، تخلصي من التردد واتخذي قرارات حاسمة. صحيًا، لا تهمل التمارين والتغذية للحفاظ على نشاطك وإنتاجيتك.
الجوزاء
عاطفيًا، وضع حدود واضحة مع الشريك أصبح ضروريًا للحفاظ على علاقة صحية. مهنيًا، فترة ازدهار مالي قادمة، مع ضرورة الحذر من التبذير. صحيًا، التزم بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة لدعم صحتك الجسدية والنفسية، فقد تتحقق بعض الأمنيات المبهجة خلال الأيام المقبلة.
السرطان
قد تواجه نقاشات حادة تستنزف طاقتك، حافظي على هدوئك. عاطفيًا، المرتبطون يمرون بمرحلة عمق وتجديد، والعزاب قد يلتقون بشخص استثنائي. مهنيًا، أبواب التطور مشرعة أمامك مع ترقيات أو عروض مالية مميزة. صحيًا، امنح جسدك الراحة ومارسي الرياضة لتعزيز الطاقة الذهنية والجسدية.
الأسد 
ابدء يومك بالإنجاز المبكر للمهام الرسمية لتضمني النجاح، وخصص فترة المساء للاسترخاء. عاطفيًا، لا تتخذ قرارات مهمة في حالة عاطفية متقلبة. مهنيًا، طموحك يحقق تقدمًا رغم المنافسة، وقد تستلم مستحقات مالية متأخرة. صحيًا، استشارات التغذية تدعم الحفاظ على وزن صحي وطاقة متوازنة.
العذراء
أفكارك الإبداعية اليوم تساعدك على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات. عاطفيًا، صبرك مع الشريك يعيد الاستقرار للعلاقة. مهنيًا، أنجز أهدافك بسلاسة مع الحرص على مراجعة العقود القانونية. صحيًا، التعبير عن المشاعر يعزز التوازن النفسي ويؤثر إيجابيًا على صحتك العامة.
الميزان
عقلك نشط اليوم، لكن كثرة الأفكار قد تسبب تشتتًا، فركز على الأولويات. عاطفيًا، مؤشرات لقاء رومانسي واعد يحتاج للصبر. مهنيًا، يحالف التوفيق المبدعين في الكتابة والبحث والصحافة، مما يرفع مكانتك. صحيًا، اهتم بالراحة النفسية لأنها تعزز قوتك البدنية.
العقرب
مسار النجاح واضح رغم بعض الصعاب، ومع المساء ستتمكن من تجديد نشاطك. عاطفيًا، قد تلتقي بشخص يشعل بدايات قصة جديدة. مهنيًا، تجنب الاستثمارات الكبيرة أو الوثوق بالغرباء ماليًا. صحيًا، ابتعد عن الإجهاد والأنشطة الشاقة لتفادي آلام الظهر والمفاصل.
القوس
قد تشعر ببعض التخبط نتيجة مشكلات قديمة، فراقب الأمور بهدوء. عاطفيًا، كسر الروتين يعزز جاذبيتك. مهنيًا، الأمور قد لا تسير كما توقعت، فابدء بتنظيم الأولويات. صحيًا، المواظبة على الرياضة تمنح القوة والطاقة لمواجهة تحديات اليوم.
الجدي
التواضع ومراجعة الذات يساعدك على كسب ود الآخرين. عاطفيًا، الوقت مناسب للحوار الصريح مع الشريك لإعادة الدفء للعلاقة. مهنيًا، حدسك التجاري دقيق، فاستغل ذكاءك لوضع خطط استراتيجية ناجحة. صحيًا، اهتم بالتغذية والفيتامينات لتعزيز المناعة والحفاظ على نشاطك.
الدلو
طاقتك الإيجابية وثقتك بنفسك تجذب الآخرين وتجعلك مصدر إلهام. عاطفيًا، احرصي على تقدير شريكك وبادليه الحب بصدق. مهنيًا، رغم بعض التذبذبات المالية، قدرتك على التعامل مع المواقف تضمن التقدم. صحيًا، ركز على اللياقة البدنية لأنها أساس الرفاهية.
الحوت
ذكاؤك اليوم يساعدك على التميز ومواجهة الحسد. عاطفيًا، امنحي الشريك حرية ومساحة للمتعة بعيدًا عن الجدال. مهنيًا، الظروف المهنية واعدة وقد يحين وقت مناقشة ترقية أو فرص جديدة. صحيًا، عزز مناعتك وتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على نشاطك وحمايتك من الخمول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

العذراء

في الحب

المعادن

العقرب

الرياض

الصحاف

جاذبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-11
Lebanon24
01:37 | 2026-02-11
Lebanon24
01:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:18 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24