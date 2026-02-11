ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة.. صورة طفلة يتيمة تهز مواقع التواصل في بلد عربي

أنقذت السلطات طفلة يتيمة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك بعد انتشار صورة لها على .وبينت الصورة طفلة صغيرة ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة من خلف بوابة حديدية، بعد تعرضها لسوء معاملة واحتجاز قسري، ما أثار موجة تعاطف واسعة. معهاوتلقت للأزمات والكوارث بدمياط بلاغاً بوجود الطفلة "جنى" داخل منزل مغلق.وأفاد شهود بأن خال الطفلة تركها وحيدة لفترات طويلة دون رعاية.من جانبه، تدخل محافظ دمياط الدكتور أيمن ونائبته، وشكلا لجنة لإنقاذ الطفلة. بالتنسيق مع مركز شرطة كفر سعد، عاينت اللجنة الموقع وتأكدت من صحة البلاغ.وأصدرت قراراً بندب الطب الشرعي للكشف على الطفلة، وأمرت بإيداعها مؤسسة البنات بدمياط.(العربية)