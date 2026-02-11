تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة.. صورة طفلة يتيمة تهز مواقع التواصل في بلد عربي

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:07
A-
A+
ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة.. صورة طفلة يتيمة تهز مواقع التواصل في بلد عربي
ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة.. صورة طفلة يتيمة تهز مواقع التواصل في بلد عربي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنقذت السلطات المصرية طفلة يتيمة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الصورة طفلة صغيرة ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة من خلف بوابة حديدية، بعد تعرضها لسوء معاملة واحتجاز قسري، ما أثار موجة تعاطف واسعة. معها

وتلقت الإدارة العامة للأزمات والكوارث بدمياط بلاغاً بوجود الطفلة "جنى" داخل منزل مغلق.

وأفاد شهود عيان بأن خال الطفلة تركها وحيدة لفترات طويلة دون رعاية.

من جانبه، تدخل محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي ونائبته، وشكلا لجنة لإنقاذ الطفلة. بالتنسيق مع مركز شرطة كفر سعد، عاينت اللجنة الموقع وتأكدت من صحة البلاغ.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بندب الطب الشرعي للكشف على الطفلة، وأمرت بإيداعها مؤسسة البنات بدمياط.(العربية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صورة فاضحة لإيلون ماسك تجتاح مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فُقدت منذ 5 أيام.. قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة وتطلب المساعدة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة طهران: تحديد هوية 40 متورطا في نشر أخبار وصور كاذبة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الإدارة العامة

النيابة العامة

النيابة

الشهابي

المصرية

الكوارث

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-02-11
Lebanon24
05:07 | 2026-02-11
Lebanon24
02:18 | 2026-02-11
Lebanon24
01:37 | 2026-02-11
Lebanon24
01:00 | 2026-02-11
Lebanon24
23:18 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24