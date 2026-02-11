موقف غريب.. شابة تعطل السير بالرقص على أنغام الموسيقى

تسببت شابة تركية، في تعطيل حركة المرور، عندما أوقفت سيارتها وسط طريق عام في مدينة إسطنبول، وبدأت بالرقص لفترة طويلة استدعت تجمع المارة وتدخل الشرطة وحضور شاحنة سحب لجر السيارة وحل الموقف.وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي صورها المارة وسائقو السيارات التي توقفت في المكان، الشابة وتدعى "غيزام" داخل سيارتها تواصل الرقص دون أن تلتفت لنداءات الناس بالتحرك وإفساح الطريق.وحضرت الشرطة إلى المكان أيضاً دون جدوى، فلم تفتح الشابة (29 عاماً) باب سيارتها لتسمعهم، وظلت ترقص على موسيقى شغّلتها داخل سيارتها.واستدعت الشرطة سيارة سحب تابعة لإدارة المرور، بجانب سيارة إطفاء، لجر سيارة الشابة بوصفه الحل الأخير لحل الموقف، وهنا فقط فتحت الشابة الباب وحاولت الفرار دون جدوى.وقالت تقارير محلية، إن الحادثة الغريبة وقعت في منطقة "بيبيك" الفارهة المطلة على ، وانتهت بتوقيف الشابة.وتُحقق الشرطة مع "غيزام" لمعرفة دوافعها في سلوكها الغريب الذي أثار ردود فعل واسعة مع تناقل مقاطع فيديو توثق رقصها وقد اجتاحت . (ارم نيوز)