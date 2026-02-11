تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
منوعات
موقف غريب.. شابة تعطل السير بالرقص على أنغام الموسيقى
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:43
photos
تسببت شابة تركية، في تعطيل حركة المرور، عندما أوقفت سيارتها وسط طريق عام في مدينة إسطنبول، وبدأت بالرقص لفترة طويلة استدعت تجمع المارة وتدخل الشرطة وحضور شاحنة سحب لجر السيارة وحل الموقف.
وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي صورها المارة وسائقو السيارات التي توقفت في المكان، الشابة وتدعى "غيزام" داخل سيارتها تواصل الرقص دون أن تلتفت لنداءات الناس بالتحرك وإفساح الطريق.
وحضرت الشرطة إلى المكان أيضاً دون جدوى، فلم تفتح الشابة (29 عاماً) باب سيارتها لتسمعهم، وظلت ترقص على
أنغام
موسيقى شغّلتها داخل سيارتها.
واستدعت الشرطة سيارة سحب تابعة لإدارة المرور، بجانب سيارة إطفاء، لجر سيارة الشابة بوصفه الحل الأخير لحل الموقف، وهنا فقط فتحت الشابة الباب وحاولت الفرار دون جدوى.
وقالت تقارير محلية، إن الحادثة الغريبة وقعت في منطقة "بيبيك" الفارهة المطلة على
مضيق البوسفور
، وانتهت بتوقيف الشابة.
وتُحقق الشرطة مع "غيزام" لمعرفة دوافعها في سلوكها الغريب الذي أثار ردود فعل واسعة مع تناقل مقاطع فيديو توثق رقصها وقد اجتاحت
مواقع التواصل الاجتماعي
. (ارم نيوز)
