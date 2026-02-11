33 طعنة وعقوبة 15 سنة… محكمة الجنايات تحاكم قاتل طليقته في الجزائر

قضت الابتدائية في "دار البيضاء"، في ، بالسجن 15 عاما في حق شخص يبلغ من العمر 50 سنة، أقدم على قتل طليقته، أم أطفاله الستة، بطريقة مروعة، حيث سدد لها 33 طعنة بالسكين بمدينة "الرغاية".



وتبيّن من المحاكمة أن المتهم المنحدر من ولاية المسيلة، قام باستدراج طليقته بحي محطة في ساعة متأخرة من الليل، موهما إياها بمنحها المال لإيجار مسكن.



وعثر رجال الشرطة على الضحية جثة هامدة وبها طعنات بمنطقتي والبطن، بينما لاذ الجاني بالفرار إلى مدينة "برج الكيفان" بعد التخلص من أداة الجريمة برميها وسط الأشجار.



واعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن "سبب ارتكابه الجريمة هو استفزازه من سلوك طليقته المنحرف"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "لم يكن في وعيه ليلتها لاحتسائه الكحوليات"، لكنه نفى أن "يكون اعتدى عليها بأكثر من طعنتين". (ارم نيوز)

