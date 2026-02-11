تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
33 طعنة وعقوبة 15 سنة… محكمة الجنايات تحاكم قاتل طليقته في الجزائر

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:47
33 طعنة وعقوبة 15 سنة… محكمة الجنايات تحاكم قاتل طليقته في الجزائر
قضت محكمة الجنايات الابتدائية في "دار البيضاء"، في الجزائر، بالسجن 15 عاما في حق شخص يبلغ من العمر 50 سنة، أقدم على قتل طليقته، أم أطفاله الستة، بطريقة مروعة، حيث سدد لها 33 طعنة بالسكين بمدينة "الرغاية".

وتبيّن من المحاكمة أن المتهم المنحدر من ولاية المسيلة، قام باستدراج طليقته بحي محطة القطار في ساعة متأخرة من الليل، موهما إياها بمنحها المال لإيجار مسكن.

وعثر رجال الشرطة على الضحية جثة هامدة وبها طعنات بمنطقتي الصدر والبطن، بينما لاذ الجاني بالفرار إلى مدينة "برج الكيفان" بعد التخلص من أداة الجريمة برميها وسط الأشجار.

واعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن "سبب ارتكابه الجريمة هو استفزازه من سلوك طليقته المنحرف"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "لم يكن في وعيه ليلتها لاحتسائه الكحوليات"، لكنه نفى أن "يكون اعتدى عليها بأكثر من طعنتين". (ارم نيوز)
