جريمة مروّعة.. فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها مع خطيبها

شهدت منطقة في جريمة أسرية مروّعة هزّت الرأي العام، بعدما أقدمت فتاة على قتل والدتها داخل المنزل إثر خلاف عنيف بينهما، في واقعة صادمة أثارت موجة من الجدل.



وبحسب التفاصيل، فإن الأم ضبطت ابنتها في وضع غير لائق مع خطيبها، ما أدى إلى مشادة كلامية تطوّرت سريعًا إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها السيدة داخل منزلها.



وعلى الفور، تلقّت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بلاغًا بالحادثة، لتنتقل قوة من إلى مكان الجريمة، حيث عُثر على جثمان الضحية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف ، التي قررت فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.



في السياق، تكثّف تحرياتها من خلال سماع أقوال الشهود والجيران، إلى جانب استجواب المتهمة وخطيبها للوقوف على تفاصيل ما سبق وقوع الجريمة، فيما تواصل العامة تحقيقاتها في القضية.

