منوعات
جريمة مروّعة.. فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها مع خطيبها
Lebanon 24
11-02-2026
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة
عين شمس
في
العاصمة المصرية القاهرة
جريمة أسرية مروّعة هزّت الرأي العام، بعدما أقدمت فتاة على قتل والدتها داخل المنزل إثر خلاف عنيف بينهما، في واقعة صادمة أثارت موجة من الجدل.
وبحسب التفاصيل، فإن الأم ضبطت ابنتها في وضع غير لائق مع خطيبها، ما أدى إلى مشادة كلامية تطوّرت سريعًا إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها السيدة داخل منزلها.
وعلى الفور، تلقّت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن
القاهرة
بلاغًا بالحادثة، لتنتقل قوة من
قسم شرطة عين شمس
إلى مكان الجريمة، حيث عُثر على جثمان الضحية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف
النيابة العامة
، التي قررت فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.
في السياق، تكثّف
الأجهزة الأمنية
تحرياتها من خلال سماع أقوال الشهود والجيران، إلى جانب استجواب المتهمة وخطيبها للوقوف على تفاصيل ما سبق وقوع الجريمة، فيما تواصل
النيابة
العامة تحقيقاتها في القضية.
