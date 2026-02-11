تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
11-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
يوم دافئ يجمعك بأفراد العائلة أو الأصدقاء، مع أهمية الالتزام بالطرق التقليدية في العمل لتجنب المخاطرة. عاطفيًا، تدفعك الطاقة العاطفية نحو تعميق العلاقة الحالية. مهنيًا، يوم هادئ يتيح إعادة ترتيب الأفكار بعيدًا عن الضغوط. صحيًا، الاستماع لحدسك الداخلي يعيد توازنك النفسي والسلام الداخلي.
الثور
تفرض تجارب الماضي نفسها على يومك، مما قد يولّد شعورًا بالضغط لتحقيق الكمال. عاطفيًا، المبادرات المشتركة مع الشريك تعزز مكانتك الاجتماعية وتضيف الاستقرار والبهجة. مهنيًا، فرص استثنائية قد تغير مسار حياتك، فكن مستعدًا لاقتناصها. صحيًا، التحسن في اللياقة والمظهر يمنحك دافعًا للاستمرار في نمط حياة صحي ونشاط إيجابي.
الجوزاء
يغمر طاقتك الإيجابية كل أمورك، ما يسهل تجاوز العقبات وإنجاز المشاريع المؤجلة. عاطفيًا، قد يكون الوقت مناسبًا لمفاجأة الشريك أو تقديم هدية صادقة. مهنيًا، ظهور شخص قديم قد يفتح فرصًا مالية ومهنية مميزة. صحيًا، استغل النشاط الصباحي لممارسة الرياضة وكن حذرًا من آلام الأسنان باستخدام وصفات منزلية بسيطة عند الحاجة.
السرطان
اليوم مثالي لإنهاء المهام الدقيقة مع ضرورة الصبر لإنجازها بسرعة. عاطفيًا، لحظات ممتعة مع شخص مبهج قد تفتح أفق علاقة جديدة. مهنيًا، تغييرات كبيرة قد تحدث في عملك، وستتمكن من التكيف لتحقيق التطور. صحيًا، جسمك في أفضل حالاته، لكن حافظ على هدوئك لدعم الآخرين عند الحاجة.
الأسد
قد تؤدي العفوية إلى بعض المتاعب، لذا حاول ضبط المشاعر للحفاظ على استقرار العلاقات. عاطفيًا، فرصة جديدة قد تتحول لعلاقة دائمة بعد بعض التعديلات. مهنيًا، تراكم المسؤوليات يتطلب تنظيمًا دقيقًا للوقت واستعانة بالزملاء لتجنب الإحباط. صحيًا، اهتم براحة قدميك باستخدام أحذية مريحة وجوارب قطنية.
العذراء
اليوم مناسب لإعادة تقييم حياتك وترتيب أولوياتك مع عودة الطاقة لتنظيم الأمور بشكل مثالي. عاطفيًا، قدّر تضحيات الشريك ولا تستغل صبره. مهنيًا، إخلاصك في العمل يؤتي ثماره مع نتائج مبهجة. صحيًا، إذا كنت مسافرًا، احرص على الترطيب والتغذية الجيدة للحفاظ على نشاطك وحيويتك.
الميزان
تميل للصدق دائمًا، لكن اليوم قد تواجه أشخاصًا متظاهرين، فراقب نواياهم. عاطفيًا، يمنحك اليوم وضوحًا لاتخاذ قرار حاسم تجاه الالتزام. مهنيًا، تزدهر حظوظ العاملين في القطاع الطبي والرعاية الصحية، مع نجاح ملموس لجهودك. صحيًا، لا تتجاهل أي أعراض بسيطة، فالعناية المبكرة تقي من مشاكل أكبر.
العقرب
عاطفيًا، من الأفضل التصريح بوضوح لمشاعر الصداقة أو الحب لتجنب سوء الفهم. مهنيًا، آفاق جديدة للتواصل مع شخصيات مرموقة تعزز مسارك العملي، مع طاقة إنتاجية عالية لإنجاز المشاريع المؤجلة بدعم الفريق. صحيًا، العودة للنشاط البدني المعتاد ضرورية للحفاظ على الصحة.
القوس
يومك يحمل مكافآت تقديرًا لجهودك السابقة، ومن الحكمة توفير جزء من المال للمستقبل. عاطفيًا، مواجهة التوتر مع الشريك تساعد على استعادة الصفاء في العلاقة. مهنيًا، قدرتك على الإقناع تقود الفريق لتحقيق نجاح ملموس. صحيًا، منح نفسك بعض التدليل الغذائي يعزز شعورك بالبهجة قبل العودة لممارسة عاداتك الصحية.
الجدي
قد تواجه إحراجًا مؤقتًا في تنظيم فعالية، فحافظ على هدوئك وتصرف بإيجابية. عاطفيًا، يمنحك المريخ شجاعة لتعزيز الروابط العاطفية بخطوات واثقة. مهنيًا، التركيز على مشروعك الجديد مع اليقظة للرسائل والمعلومات المهمة ضروري. صحيًا، قد تظهر وعكة بسيطة بسبب حساسية غذائية، فاحرص على الراحة والنوم الكافي.
الدلو
مناسبة اجتماعية سعيدة تتطلب مشاركتك وتهانيك الصادقة، مما يعزز الروابط الاجتماعية. عاطفيًا، قيّم علاقتك لتحديد مسارها المستقبلي، فقد يكون التغيير مريحًا. مهنيًا، تنظيم الشؤون المالية يساعدك على وضع خطة مستقبلية رصينة ومربحة. صحيًا، السلام الداخلي والتصالح مع الذات يمنحك العافية والرضا.
الحوت
تجد نفسك اليوم تحت أنظار الآخرين، فالحذر مطلوب للكشف عن النوايا الحقيقية من حولك. عاطفيًا، الحوار الصريح مع الشريك يعيد الدفء للعلاقة. مهنيًا، ثقتك بالنفس تساعد على إتمام صفقات مهمة أو اجتياز مقابلات بنجاح. صحيًا، الاعتدال ضروري لتجنب الضغط الزائد على الجسم والتمارين المجهدة.
 
