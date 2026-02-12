تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

"سيارات محطمة" فوق الطرقات.. رسالة مبتكرة للحد من الحوادث (صور)

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:45
سيارات محطمة فوق الطرقات.. رسالة مبتكرة للحد من الحوادث (صور)
إذا كنت تقود في أجزاء من شرق تركيا قد تلاحظ سيارات محطمة معلقة فوق الطرق السريعة في مشهد يبدو للوهلة الأولى كأنه عمل فني لكنه في الواقع جزء من مبادرة سلامة مرورية تستخدم مركبات حقيقية تعرضت لحوادث فعلية لتحذير السائقين من السرعة واستخدام الهاتف والقيادة تحت تأثير الكحول.

وبدأت السلطات المحلية في محافظة "أرضروم" تثبيت سيارات متضررة من حوادث على أعمدة بارتفاع يقارب "مترين" ضمن حملة تقودها شرطة المحافظة عبر إدارة مراقبة وتفتيش المرور بهدف جعل رسائل السلامة أكثر مباشرة من اللافتات التقليدية.
إذا كنت تقود سيارتك في أجزاء من شرق تركيا، فقد تلاحظ شيئًا مثيرًا للدهشة على طول الطرق السريعة: سيارات محطمة معلقة عالياً فوق الطريق. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه عمل فني غريب. لكن الحقيقة أكثر خطورة بكثير. هذه المركبات هي سيارات حقيقية تعرضت لحوادث حقيقية.

وتترافق هذه المشاهد مع تذكيرات بحدود السرعة ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والتحذير من الكحول على أن تكون الفكرة إظهار العواقب الملموسة للسلوك غير الآمن على الطريق.

ولم توضع السيارات في مواقع عشوائية إذ جرى اختيار نقاط توصف بأنها عالية الخطورة على طرق مزدحمة بينها "كايابا" على طريق "كارس" "أرزينجان" وطريق "أرضروم" "أرزينجان" والطريق الالتفافي بين "أرضروم" و"كارس" وأجزاء من الطريق السريع "E 80".
انطلقت عروض السيارات في أرضروم مطلع عام 2024، وتستمر حتى عام 2026. وهي جزء من جهد وطني أوسع في تركيا لتحسين السلامة المرورية. وقد نفذت محافظات أخرى، مثل سيواس، حملات توعية مماثلة. وتفيد التقارير بأن السلطات تخطط لمراقبة ردود فعل السائقين ومعدلات الحوادث لتحديد مدى فعالية هذه العروض بمرور الوقت.

وتفيد معطيات أولية بأن بعض السائقين يخففون السرعة عند رؤية السيارات المحطمة بينما تتجه السلطات إلى توسيع المبادرة لتشمل طرقا إضافية ومناطق أكثر عرضة للحوادث بهدف تعزيز التذكير المستمر بعواقب القيادة المتهورة. (news18)
