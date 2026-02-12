"سيارات محطمة" فوق الطرقات.. رسالة مبتكرة للحد من الحوادث (صور)

تركيا، فقد تلاحظ شيئًا مثيرًا للدهشة على طول الطرق السريعة: سيارات محطمة معلقة عالياً فوق الطريق. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه عمل فني غريب. لكن الحقيقة أكثر خطورة بكثير. هذه المركبات هي سيارات حقيقية تعرضت لحوادث حقيقية." style="width: 100%; height: 100%;" /> تركيا، فقد تلاحظ شيئًا مثيرًا للدهشة على طول الطرق السريعة: سيارات محطمة معلقة عالياً فوق الطريق. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه عمل فني غريب. لكن الحقيقة أكثر خطورة بكثير. هذه المركبات هي سيارات حقيقية تعرضت لحوادث حقيقية." style="width: 100%; height: 100%;" />

تقود في أجزاء من قد تلاحظ سيارات محطمة معلقة فوق الطرق السريعة في مشهد يبدو للوهلة الأولى كأنه عمل فني لكنه في الواقع جزء من مبادرة سلامة مرورية تستخدم مركبات حقيقية تعرضت لحوادث فعلية لتحذير السائقين من السرعة واستخدام الهاتف والقيادة تحت تأثير .وبدأت السلطات المحلية في محافظة "أرضروم" تثبيت سيارات متضررة من حوادث على أعمدة بارتفاع يقارب "مترين" ضمن حملة تقودها عبر إدارة مراقبة وتفتيش المرور بهدف جعل رسائل السلامة أكثر مباشرة من اللافتات التقليدية.وتترافق هذه المشاهد مع تذكيرات بحدود السرعة ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والتحذير من الكحول على أن تكون الفكرة إظهار العواقب الملموسة للسلوك غير الآمن .ولم توضع السيارات في مواقع عشوائية إذ جرى اختيار نقاط توصف بأنها عالية الخطورة على طرق مزدحمة بينها "كايابا" على طريق "كارس" "أرزينجان" وطريق "أرضروم" "أرزينجان" والطريق الالتفافي بين "أرضروم" و"كارس" وأجزاء من "E 80".وتفيد معطيات أولية بأن بعض السائقين يخففون السرعة عند رؤية السيارات المحطمة بينما تتجه السلطات إلى توسيع المبادرة لتشمل طرقا إضافية ومناطق أكثر عرضة للحوادث بهدف تعزيز التذكير المستمر بعواقب القيادة المتهورة. (news18)