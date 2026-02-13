بالصور.. بقرة تستخدم الأدوات تُفاجئ العلماء

أبلغ علماء عن أول حالة معروفة لبقرة تستخدم أداة بعد رصد "فيرونيكا" وهي بقرة في تستخدم مكنسة لحك أجزاء مختلفة من جسمها ما دفع الباحثين إلى القول إن الأبقار قد تكون أذكى مما يُعتقد.وتعود خصوصية فيرونيكا إلى أنها ليست بقرة مزرعية بل حيوان ما يتيح لها حرية حركة وتجربة أكبر وبحسب مالكها فهي تعاني منذ بقع مثيرة للحكة بسبب لدغات ذباب الخيل وكان يلاحظ أنها تلتقط العصي بفمها وتستخدمها لحك نفسها من دون أن يعلّمها أحد ذلك.وعندما شاهدت الدكتورة أليس أويرسبيرغ المتخصصة في دراسة كيفية حل الحيوانات للمشكلات مقطع فيديو لفيرونيكا قررت مع فريقها اختبار الفكرة عبر تقديم مكنسة لها ووضعها أمامها لعدة أيام مع ملاحظة أن أحد طرفيها مزود بشعيرات قاسية.وخلال التجربة رفعت فيرونيكا المكنسة بلف لسانها حول المقبض ثم أمسكت به بأسنانها وبدأت الحك وغالبا ما استخدمت الطرف ذي الشعيرات الخشنة لحك الجلد السميك على ظهرها بينما استخدمت أحيانا الطرف المدبب لحك بطنها ومناطق أسفل الجسم.وفي البداية اعتقد الباحثون أنها تستخدم الطرف غير المناسب ثم خلصوا إلى أنها تختار الجزء الأنسب من المكنسة تبعا لموضع الحك وهو ما وصفوه بأنه استخدام متعدد الأغراض للأداة وهي مهارة نادرة في عالم الحيوانات.ومع ذلك رأى الباحثون أن الأمر لا يعني أن فيرونيكا حالة استثنائية بقدر ما قد يعكس أن معظم الأبقار قادرة على سلوك مماثل لكنها لا تحصل على فرصة لإظهاره لافتين إلى أن فيرونيكا تبلغ "13" عاما وأن حياتها كحيوان أليف وفرت لها وقتا ومساحة للتعلم والتطور.