غضب طلابي ينتهي بـ "هجوم كلب" على شاب في القاهرة

كشفت أجهزة ملابسات واقعة مشاجرة جرت أحداثها في منطقة القطامية بالقاهرة، وتداولتها بعض المواقع الإخبارية، حيث تبين أن النزاع بدأ بمشادة كلامية بسبب معاكسة فتاة، وانتهى باستعانة أحد الأطراف بكلب "غير مرخص" لإصابة الطرف الآخر، في واقعة تعكس خطورة استخدام الحيوانات الأليفة في المشاجرات وتصفية الخلافات الشخصية.بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طالبين يقيمان في دائرة القسم.بالفحص والمعاينة، تبين أن الطرف الأول، وهو طالب مصاب بجروح سطحية ناتجة عن عقر كلب في مناطق الذراع والقدم، توجه لمعاتبة الطرف الثاني، وهو طالب آخر، لقيام الأخير بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع، وتطور العتاب السلمي سريعاً إلى مشادة كلامية ثم تشابك بالأيدي، ليقوم الطالب الثاني بتحريض كلبه الخاص على الطرف الأول، مما أسفر عن إصابته بالإصابات المشار إليها.عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، موضحاً أن استخدامه للكلب كان نتيجة غضبه أثناء الاشتباك.ومن جانبها، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على المتهم وإيداع الكلب "غير المرخص" في إحدى الجهات البيطرية المختصة لفحصه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، تنفيذاً للقواعد القانونية المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة.