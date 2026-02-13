تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
غضب طلابي ينتهي بـ "هجوم كلب" على شاب في القاهرة
Lebanon 24
13-02-2026
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أجهزة
وزارة الداخلية
المصرية
ملابسات واقعة مشاجرة جرت أحداثها في منطقة القطامية بالقاهرة، وتداولتها بعض المواقع الإخبارية، حيث تبين أن النزاع بدأ بمشادة كلامية بسبب معاكسة فتاة، وانتهى باستعانة أحد الأطراف بكلب "غير مرخص" لإصابة الطرف الآخر، في واقعة تعكس خطورة استخدام الحيوانات الأليفة في المشاجرات وتصفية الخلافات الشخصية.
بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طالبين يقيمان في دائرة القسم.
بالفحص والمعاينة، تبين أن الطرف الأول، وهو طالب مصاب بجروح سطحية ناتجة عن عقر كلب في مناطق الذراع والقدم، توجه لمعاتبة الطرف الثاني، وهو طالب آخر، لقيام الأخير بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع، وتطور العتاب السلمي سريعاً إلى مشادة كلامية ثم تشابك بالأيدي، ليقوم الطالب الثاني بتحريض كلبه الخاص على الطرف الأول، مما أسفر عن إصابته بالإصابات المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، موضحاً أن استخدامه للكلب كان نتيجة غضبه أثناء الاشتباك.
ومن جانبها، اتخذت
الأجهزة الأمنية
الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على المتهم وإيداع الكلب "غير المرخص" في إحدى الجهات البيطرية المختصة لفحصه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، تنفيذاً للقواعد القانونية المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
13/02/2026 19:47:21
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي
Lebanon 24
زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي
13/02/2026 19:47:21
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة
Lebanon 24
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة
13/02/2026 19:47:21
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق
Lebanon 24
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق
13/02/2026 19:47:21
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
قوات الأمن
القاهرة
المصرية
القطامي
طامية
باريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
10:11 | 2026-02-13
13/02/2026 10:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
10:09 | 2026-02-13
13/02/2026 10:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!
Lebanon 24
نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!
06:30 | 2026-02-13
13/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي يضرب إقليم بلوشستان في باكستان
Lebanon 24
زلزال قوي يضرب إقليم بلوشستان في باكستان
04:44 | 2026-02-13
13/02/2026 04:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على "لينكد إن"!
Lebanon 24
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على "لينكد إن"!
04:43 | 2026-02-13
13/02/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:11 | 2026-02-13
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
10:09 | 2026-02-13
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
06:30 | 2026-02-13
نجوم هوليوود يكشفون أسرار علاقتهم.. 8 عادات ذكية للحفاظ على الزواج!
04:44 | 2026-02-13
زلزال قوي يضرب إقليم بلوشستان في باكستان
04:43 | 2026-02-13
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على "لينكد إن"!
02:04 | 2026-02-13
بالصور.. بقرة تستخدم الأدوات تُفاجئ العلماء
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24