تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:11
A-
A+

خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالاعتداء على ممرضة داخل مستشفى بأوسيم، والتسبب في إصابتها بجرح بالرأس، نتيجة خلاف بينهما لاعتقاده التأخر فب توقيع الكشف الطبي عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض ممرضة لاعتداء داخل مستشفى في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل وراء الاعتداء على المجني عليها، والتسبب فب إصابتها بجرح برأسها، عقب نشوب خلاف بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتأخير توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلاف بين الجيران يتحول إلى ضرب مبرح ويثير استنكاراً على الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف عائلي يتحول إلى مشاجرة خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاصة تصيب سورياً في طرابلس.. هذه تفاصيل الحادثة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: اشتباه بعملية دهس استهدفت جنودا في حي الجعبري بمدينة الخليل وإصابة المنفذ بالرصاص
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الجيزة

النيابة

بالا

أوسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-02-13
Lebanon24
08:21 | 2026-02-13
Lebanon24
06:30 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:43 | 2026-02-13
Lebanon24
02:04 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24