لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
منوعات
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
القبض على عامل، لاتهامه بالاعتداء على ممرضة داخل مستشفى بأوسيم، والتسبب في إصابتها بجرح بالرأس، نتيجة خلاف بينهما لاعتقاده التأخر فب توقيع الكشف الطبي عليه.
تلقت
مديرية أمن الجيزة
بلاغا يفيد تعرض ممرضة لاعتداء داخل مستشفى في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل وراء الاعتداء على المجني عليها، والتسبب فب إصابتها بجرح برأسها، عقب نشوب خلاف بينهما.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتأخير توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت
النيابة
المختصة التحقيق.
