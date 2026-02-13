في أجواء غامضة...طالبة أمريكية تختفي عن الأنظار

عُثر على الطالبة الأميركية بريانا أرانغو، البالغة من العمر 21 عامًا، آمنة بعد أن تم الإبلاغ عن اختفائها يوم الخميس 12 شباط.

وقالت الشرطة إن الطالبة، التي تدرس في جامعة ساوثرن ميثوديست، لم تحضر صفها الدراسي في الساعة 1 ظهرًا، كما فشلت في اللقاء مع أحد أقاربها في نفس اليوم، ما دفع العائلة للإبلاغ عن اختفائها حوالي الساعة 3:30 عصرًا.

وذكرت شرطة الجامعة، أنه تم العثور على بريانا أرانغو سالمة، من دون مكانها أو الظروف التي أدت إلى اختفائها. وأضافت الشرطة: "ندرك أن هذا الوضع كان مصدر قلق للعديد من أفراد مجتمعنا، ونحن ممتنون لانتباهكم ومساعدتكم".

وتستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث، فيما يدرس أكثر من 12,000 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات .