تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:00
A-
A+
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 تم تكريم  الأميركي جيري برين بعد إنقاذه حياة زميله جيم شرودر الذي تعرض لسكتة قلبية مفاجئة خلال عمله في متجر Lowe’s في الخريف الماضي.

أدى برين عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) اليدوي على الفور بعد أن سمع ضوضاء ووجد شرودر ممددًا على الأرض، مما ساعد على إبقائه على قيد الحياة حتى وصول الطاقم الطبي.

وقالت ابنة شرودر، أماندا هيرش: "لولا استجابة جيري السريعة وعملية CPR، لما تمكن الأطباء والممرضون من إنقاذه."

وقد أقيمت مراسم منح جائزة HeartSaver Hero، في متجر Lowe’s بأورشارد بارك، حيث تلقى الموظفون تدريبات حول كيفية أداء الإنعاش القلبي اليدوي استعدادًا لإنقاذ حياة أي شخص في حالة طارئة.

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن شجاعة برين وسرعة تصرفه تمثل مثالًا حيًا على أهمية أن يكون كل شخص مستعدًا للتدخل حتى وصول المساعدة المتخصصة، خاصة وأن أكثر من 357,000 سكتة قلبية تحدث سنويًا خارج المستشفيات في الولايات المتحدة، وغالبية هذه الحالات تكون قاتلة إذا لم يتم التدخل فورًا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تجاهل الأطباء لأعراضه.. نصيحة روبوت دردشة تنقذ حياة مريض!
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يحصل على موعد... فهاجم موظفي المستشفى!
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية الأمريكية

الولايات المتحدة

الأمريكية

أمريكي

شرودر

فيات

دريب

هيرش

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:33 | 2026-02-13
Lebanon24
10:11 | 2026-02-13
Lebanon24
10:09 | 2026-02-13
Lebanon24
08:21 | 2026-02-13
Lebanon24
06:30 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24