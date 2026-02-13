موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية

تم تكريم الأميركي برين بعد إنقاذه حياة زميله جيم الذي تعرض لسكتة قلبية مفاجئة خلال عمله في متجر Lowe’s في الخريف الماضي.

أدى برين عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) اليدوي على الفور بعد أن سمع ضوضاء ووجد شرودر ممددًا على الأرض، مما ساعد على إبقائه على قيد الحياة حتى وصول الطاقم الطبي.

وقالت ابنة شرودر، أماندا : "لولا استجابة جيري السريعة وعملية CPR، لما تمكن الأطباء والممرضون من إنقاذه."

وقد أقيمت مراسم منح جائزة HeartSaver Hero، في متجر Lowe’s بأورشارد بارك، حيث تلقى الموظفون تدريبات حول كيفية أداء الإنعاش القلبي اليدوي استعدادًا لإنقاذ حياة أي شخص في حالة طارئة.

وأكدت للقلب أن شجاعة برين وسرعة تصرفه تمثل مثالًا حيًا على أهمية أن يكون كل شخص مستعدًا للتدخل حتى وصول المساعدة المتخصصة، خاصة وأن أكثر من 357,000 سكتة قلبية تحدث سنويًا خارج المستشفيات في ، وغالبية هذه الحالات تكون قاتلة إذا لم يتم التدخل فورًا.